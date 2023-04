Der Oberste Gerichtshof in Washington D.C. war am Mittwoch mit Gittern gesichert. Foto: APA / AFP / Stefani Reynolds

Washington – m Streit um die Zulassung der Abtreibungspille Mifepriston in den USA hat das Oberste Gericht eine Entscheidung vertagt. Bis Freitag will der Supreme Court weiter über den Fall beraten, teilte Richter Samuel Alito am Mittwoch mit. Damit ist der Zugang zu Mifepriston bis mindestens Freitag gesichert. Das Gericht hatte ursprünglich für diesen Mittwoch eine Entscheidung dazu in Aussicht gestellt.

Das Weiße Haus stellt sich indes bereits auf einen langen Rechtsstreit ein. Das sagte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch "Wir behalten das im Auge. Wir sind auf jede Entscheidung vorbereitet."

Klage von Generikahersteller

Wenige Stunden vor der Stellungnahme des Höchstgerichts gab zudem der Generikahersteller "GenBioPro" bekannt, dass er ein Gerichtsverfahren gegen die US-Arzneimittelbehörde FDA anstrenge, um zu erwirken, dass das Medikament am Markt bleibt.

Am 7. April hatte ein Bundesgericht in Texas entschieden, die Zulassung von Mifepriston aufzuheben. Wenige Tage später hatte ein Bundesgericht in New Orleans entschieden, dass Mifepriston vorläufig weiter auf dem Markt bleiben darf. Allerdings verschärfte das Bundesberufungsgericht die Auflagen, unter denen das Mittel verschrieben werden kann.

Entscheidung Mittwochnacht

Nach mehrmaligem Hin und Her zog die US-Regierung schließlich für die uneingeschränkte Nutzung von Mifepriston vor den Obersten Gerichtshof in Washington. Ziel sei es, den Zugang der Bürger zu einer "sicheren und wirksamen reproduktiven Versorgung" zu schützen, sagte Justizminister Merrick Garland am vergangenen Donnerstag.

Das Höchstgericht veranlasste dann vergangenen Freitag mit einer einstweiligen Verfügung, dass das Medikament vorerst bis Mittwoch erhältlich bleibt. Dieser Zeitraum wurde nu um zwei Tage ausgedehnt. (red, 19.4.2023)