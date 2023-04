In dieser Galerie: 3 Bilder Chef am Platz: Erling Haaland. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE Chef auf der Tribüne: Thomas Tuchel. Foto: IMAGO/Revierfoto Inter hat ein Stadtderby vor sich. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

München/Mailand – Die Überraschungen sind in den Viertelfinal-Rückspielen der Fußball-Champions-League am Mittwoch ausgeblieben. Manchester City konnte sich nach dem 3:0 in der Vorwoche bei Bayern München selbst einen verschossenen Elfmeter (37.) durch Erling Haaland leisten. Der Goalgetter ebnete mit der Führung zum 1:0 (57.) den Weg zum 1:1-Endstand und zum Aufstieg. Ebenfalls weiter ist Inter Mailand, das dem 2:0 bei Benfica Lissabon vor eigenem Publikum ein 3:3 (1:1) folgen ließ.

City, das den Ausgleich durch einen Elfer von Joshua Kimmich erst im Finish (83.) hinnehmen musste, steht zum vierten Mal in der vorletzten Turnierphase, Gegner dort ist am 9./10. und 16./17. Mai Rekordsieger und Titelverteidiger Real Madrid von David Alaba, dem aktuell aber eine mehrwöchige Zwangspause droht. Inter bekommt indes sein Stadtderby, die Mailänder treffen auf den AC Milan.

Vergebener Elfer

Die Warnungen von City-Coach Pep Guardiola vor seinem Ex-Club waren nicht unbegründet. Das bewiesen die Bayern von Beginn an mit einer engagierten Vorstellung. Doch das frühe Tor wollte trotz eines klaren Chancenplus nicht gelingen. Erst setzte Leroy Sane nach einem Konter den Ball knapp am langen Eck vorbei (17.), wenig später zwang er Ederson per Freistoß dazu, ins kurze Eck abzutauchen (21.). Der City-Tormann musste auch bei einem Schuss Kinglsey Comans eingreifen (42.), beim Fersler des wieder fitten Eric Maxim Choupo-Moting blockte Rodri in höchster Not (45.+1).

Die größte Möglichkeit vor der Pause aber vergab Haaland. Nach Handspiel Dayot Upamecanos hämmerte der sonst vom "Punkt" so sichere Ex-Salzburger den Elfmeter knapp über die Latte und verpasste vorerst so sein 12. Saisontor in der Königsklasse. Davor wäre Upamecano nach Foul am enteilten Haaland fast vom Platz geflogen, Schiedsrichter Clement Turpin hatte Rot nach VAR-Korrektur wegen vorangegangen Abseits aber wieder zurückgenommen (19.).

Verwertete Chance

In der 57. Minute klärte Haaland dann alle offenen Fragen, just infolge eines Konters nach Bayern-Chance durch Coman. Der Norweger spielte den Doppelpass mit De Bruyne und vollendete im Strafraum diesmal bombensicher im rechten, oberen Eck. Immerhin gelang nach Handspiel von Manuel Akanji und VAR-Konsultation der Ehrentreffer per Kimmich-Elfer. In den Schlussminuten wurde Bayern-Coach Thomas Tuchel nach seiner zweiten Gelben Karte noch auf die Tribüne verbannt.

In Mailand war die Aufstiegsfrage in der 14. Minute geklärt. Nicolo Barella brachte die Hausherren nach einer schönen Co-Produktion mit Lautaro Martinez früh in Führung und stellte damit gesamt auf 3:0. Weil Fredrik Aursnes für die Truppe des ehemaligen Salzburg-Coaches Roger Schmidt kurz vor der Pause per Kopf quasi aus dem Nichts zum 1:1 einköpfelte, kam zumindest noch etwas Spannung auf. Benfica mühte sich auch nach dem Seitenwechsel redlich. Doch spätestens nach dem 2:1 durch Martinez (65.) lösten sich Benficas Hoffnungen auf den erstmaligen Einzug ins CL-Halbfinale völlig auf. In der Schlussphase sorgte Joaquin Correa (78.) für das 3:1, die späten Tore der Portugiesen durch Antonio Silva (86.) und Petar Musa (95.) änderten nichts mehr. (APA, 19.4.2023)

Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Mittwoch – Viertelfinal-Rückspiele:

Bayern München – Manchester City 1:1 (0:0)

Tore: Kimmich (83./Hand-Elfmeter) bzw. Haaland (57.). Anm.: Haaland verschoss Hand-Elfmeter (37.). Hinspiel 0:3 – ManCity mit dem Gesamtscore von 4:1 im Halbfinale gegen Real Madrid (Alaba)

Inter Mailand – Benfica Lissabon 3:3 (1:1)

Tore: Barella (14.), L. Martinez (65.), Correa (78.) bzw. Aursnes (38.), A. Silva (86.), Musa (95.). Hinspiel 2:0 – Inter mit Gesamtscore von 5:3 im Halbfinale gegen AC Milan

Spieltermine Halbfinale 9./10. und 16./17. Mai