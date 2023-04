Heldin Aloy kann im Spielmodus für Menschen mit Angst vor großen Wasserflächen unbegrenzt atmen. Foto: Guerilla Games

Videospiele und deren Barrierefreiheit sind seit einigen Jahren ein großes Thema. Der aktuellste Ableger der "God of War"-Reihe bringt beispielsweise einen Modus für Gehörlose mit. Aber auch Gamerinnen und Gamer mit Phobien werden von der Industrie zunehmend berücksichtigt: So kann man in vielen Spielen bereits den "Arachnophobie-Modus" aktivieren, der etwa krabbelnde Spinnen vom Höhlenboden entfernt.

Das Team von Guerrilla Games geht nun einen Schritt weiter und hat im Patch 1.21 für "Horizon Forbidden West" einen neuen Modus eingeführt. Neben der dringend benötigten Funktion zum automatischen Aufsammeln von Gegenständen kann auch die Größe der Untertitel angepasst werden. Aber das interessanteste Feature des Patches ist die Einführung eines Thalassophobie-Modus.

Tauchgänge in der Bucht von San Francisco



Menschen, die unter Thalassophobie leiden, haben meist Angst vor tiefem Wasser. In Extremfällen kann jede Wasserfläche bedrohlich wirken. Genau auf diese Phobie gehen die Entwickler nun ein. Heldin Aloy muss im Rahmen ihres postapokalyptischen Abenteuers immer wieder in die Bucht von San Francisco abtauchen. An einem Punkt im Spiel kann sie sogar eine Art Presslufttank für längere Tauchgänge bauen. Der neue Thalassophobie-Modus zielt laut den Entwicklern darauf ab, "die Symptome der Thalassophobie zu lindern, indem die Sicht unter Wasser verbessert wird und man unabhängig vom Fortschreiten der Geschichte unbegrenzt atmen kann".

Die Angst vor Wasser in Videospielen wird in einem Subreddit zum Thema bereits hitzig diskutiert. Userinnen und User berichten dort von ihren Erfahrungen und wie sie etwa nicht in der Lage waren, in "Assassin's Creed: Black Flag" die Seeschlachten zu spielen oder in "GTA 5" ein Boot zu benutzen.

Immer mehr Spielestudios versuchen ihre Spiele so barrierefrei wie möglich zu machen. So ist es in dem für seine dichte Horroratmosphäre bekannten "Anmesia: Rebirth" möglich, dem Spiel seinen Schrecken zu nehmen: indem man im Abenteuermodus einfach das Licht aufdreht. (red, 20.4.2023)