[Klimakrise] Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt

[Kommentar] Jedes Zehntelgrad zählt im Kampf gegen den Klimawandel

[Gesundheitspolitik] Spitäler in ganz Österreich am Limit

Vertrauen in Kinderimpfungen ist wegen Corona in vielen Ländern gesunken

[Kommentar der anderen] Warum man überfüllte Züge sportlich sehen sollte

[Popkultur] Lena Dunhams "Girls": Hätten wir nur die Probleme von damals

[Debatte] Tiroler Trachtenfest wirbt mit Plakat, das an Nazizeit erinnert

["Gierflation"] Zeigt her eure Preise! Braucht Österreich eine Preisdatenbank?

[Wetter] Im Westen und Süden überwiegen ganztägig die Wolken dort regnet oder schneit es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt anfangs zwischen 800m und 1200m Seehöhe, steigt aber tagsüber von Osten her auf über 1500m Seehöhe an. Im Nordosten und Osten bleibt es über weite Strecken trocken und hier zeigt sich zumindest zeitweise die Sonne, länger dann am Nachmittag. Der Wind weht im Osten und Süden nur schwach, sonst aber mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Tageshöchsttemperaturen im trüben Westen und Süden nur 8 bis 12 Grad, sonst 13 bis 18 Grad.

[Zum Tag] Eine hybride Sonnenfinsternis ist am 20. April in Teilen des Pazifikraums zu sehen. Es ist die seltenste Form einer Sonnenfinsternis.