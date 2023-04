Der Feuerball erleuchtet den Kiewer Nachthimmel. Foto: Screenshot

Zwar sind die Einwohner der Ukraine Leuchterscheinungen am Himmel infolge des seit nunmehr 14 Monaten währenden russischen Angriffskrieges gewohnt, doch der Lichtblitz, der am Mittwoch um etwa 22 Uhr den abendlichen Himmel über der Hauptstadt Kiew für den Bruchteil eines Augenblicks taghell werden ließ, war kein Grund zur Besorgnis über einen weiteren mörderischen Luftangriff auf Zivilisten. Im Gegenteil, bei dem Ereignis, das auf verschiedenen Videos aus Überwachungskameras oder auf Armaturenbrettern montierten Kameras festgehalten wurde, handelt es sich ganz offensichtlich um keinen russischen Angriff, sondern um einen Eindringling aus dem All. Die Videos zeigen die Leuchtspur eines Meteors, der beim Eindringen in die Erdatmosphäre in zwei bis drei großen und mehreren kleinen Explosionen auseinanderbricht und verglüht.

Spekulationen um Ufo

Dennoch gingen die Spekulationen hoch: Von einem Ufo-Absturz war ebenso die Rede wie von einem geplanten Absturz eines Satelliten der Nasa.

Medien schrieben mit Berufung auf ein Telegram-Posting des Chefs der Kiewer Militäradministration Serhij Popko, dass das Leuchtphänomen die Folge des Absturzes eines Nasa-Satelliten gewesen sei. Um Opfer zu vermeiden, sei Luftalarm ausgelöst worden, die Luftverteidigung habe nicht funktioniert, schrieb Popko.

Popko bezog sich mit dieser Aussage ganz offensichtlich auf die Ankündigung der Nasa, dass Mittwochabend der Satellit Rhessi planmäßig auf die Erde stürzen werde. Dass das rund 330 Kilogramm schwere Raumfahrzeug eine Gefahr für Menschen auf dem Boden werden könnte, bezifferte die Nasa mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2.467. Rhessi hatte über viele Jahre hinweg Daten über die Sonne gesammelt. Der Absturz der Sonde war jedoch fernab des Ereignisses über der Ukraine. Die Nasa dementierte daher auch, dass der Lichtblitz über Kiew in einem Zusammenhang mit Rhessi stehe.

Stellungnahme der Luftwaffe

Die ukrainische Luftwaffe sah sich genötigt, eine Stellungnahme zu dem Vorfall abzugeben. Die Explosion über Kiew stehe nach vorläufigen Informationen im Zusammenhang mit dem Fall eines Meteoriten oder Satelliten, dies werde noch geklärt. Es bestehe keine Bedrohung durch den Feind, und die Luftabwehr sei bereit. Während sich die Nutzer der sozialen Netzwerke über Ufo-Memes amüsieren würden, gehe die Arbeit der Luftwaffe weiter. Man habe rund zehn Shaheed-Drohnen abgeschossen. Zum Abschluss bat die Luftwaffe, keine offiziellen Militärabzeichen für Memes zu verwenden, damit der Feind diese nicht genießen könne.



Zuvor hatte der Präsidentenberater Andrij Jermak ein Bild eines Ufos gepostet, was die Spekulationen anheizte.

Erfahrung mit Außerirdischen

Ein Besuch von Aliens wäre für ukrainische Verhältnisse gar nicht sonderlich außergewöhnlich, immerhin hat sich hier bereits Darth Vader mehrfach für politische Ämter beworben, unter anderem das Präsidentenamt und den Kiewer Bürgermeistersessel. Die ukrainische Polizei ist jedenfalls für derartige Ereignisse gerüstet, immerhin wurde Darth Vaders Wahlhelfer Chewbacca verhaftet, weil er sich nicht ausweisen konnte.

Seltenes Ereignis

Eine Erscheinung wie über Kiew ist zwar selten, kommt jedoch immer wieder vor. Die Website der American Meteor Society listet für das Jahr 2023 bereits 2.212 Feuerballereignisse auf. Solche mit einem Knall und einer Fragmentierung des Objekts wie über Kiew sind mit 110 Einträgen schon deutlich seltener.

Wer Zeuge eines solche Ereignisses wird, darf sich jedenfalls glücklich schätzen. Während die allseits bekannten Sternschnuppen ein häufiges Phänomen sind, handelt es sich bei derartigen Feuerbällen um das Eindringen eines größeren Meteoroiden in die Erdatmosphäre. Durch die Reibung wird der Meteoroid abrupt abgebremst und erhitzt, bis er schließlich explodiert – er wird zum Meteor. Nach einem kurzen Moment ist das Ereignis auch schon wieder vorbei. Falls Teile des Eindringlings nicht verglüht sind, fallen sie in einer dunklen Phase zur Erde, wo sie eventuell als Meteorite gefunden werden können.

Während nach einem Feuerballereignis manchmal gezielte Suchkampagnen zu einem Resultat in Form des Fundes eines Meteoriten kommen können, ist es noch recht fraglich, ob dies bei dem Vorfall in der Ukraine möglich sein wird. Zunächst müssten jedenfalls anhand der Beobachtungen Berechnungen der Bahn des Objekts erstellt werden, um daraus Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Größe des Objekts treffen zu können und ein Gebiet definieren zu können, in dem möglicherweise Bruchstücke niedergegangen sein könnten. Dies gelang zum Bespiel vor nicht allzu langer Zeit nach einem ähnlichen Ereignis über Österreich: Damals konnte durch die Sensibilisierung der ansässigen Bevölkerung für das Thema schließlich ein Bruchstück des Kindberg-Meteoriten entdeckt werden. (Michael Vosatka, 20.4.2023)