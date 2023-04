Handy-Chats sorgen für hitzige politische und rechtliche Debatten. Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit Monaten diskutiert die österreichische Politik über heikle juristische Fragen: Sollen Chats und Bilder auf Datenträgern nur bei schweren Straftaten ausgelesen werden dürfen? Welche rechtlichen Voraussetzungen soll es dafür geben? Und: Wann und wie genau müssen Betroffene darüber informiert werden?



In einem Fall aus Tirol hat der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) diese Fragen nun aus Perspektive des EU-Datenschutzrechts beleuchtet – und dem Antrag des Landesverwaltungsgerichts Tirol eine deutliche Absage erteilt. Laut dem Gutachten, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, ist schon der Antrag selbst unzulässig, weil das EU-Datenschutzrecht in dem Strafrechtsfall nicht anwendbar ist. Selbst wenn das der Fall wäre, müssen Handyauswertungen zudem nicht auf schwere Delikte beschränkt werden.

Gutachten der EuGH-Generalanwälte sind nicht bindend, sie bereiten bloß die eigentliche Entscheidung vor, die mehrere Monate danach erfolgt. Die endgültigen Urteile orientieren sich aber in den meisten Fällen stark an den Einschätzungen der Generalanwälte.

Paket mit Cannabis

Seinen Ausgang nahm das aktuelle EuGH-Verfahren in Sankt Anton am Arlberg. Die Polizei ermittelte im Frühjahr 2021 gegen einen Deutschen mit Wohnsitz in Tirol, an den ein Paket mit 85 Gramm Cannabiskraut geschickt wurde. Als zwei Beamte seine Wohnung durchsuchten, stellten sie ein Handy sicher und nahmen es mit.

IT-Fachleute der Bezirkspolizei Landeck und das Bundeskriminalamt versuchten daraufhin, die Daten auf dem Gerät zu entschlüsseln. Sie scheiterten zwar, der Betroffene richtete aber dennoch eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht (LVwG) in Tirol. Die Beamten hätten ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft gehandelt, zudem habe er nicht einmal gewusst, dass die IT-Leute versucht hatten, das Gerät zu knacken, sagt Rechtsanwalt Michael Hofstätter. Ihr Vorgehen sei deshalb rechtswidrig gewesen.

Kritik an Tiroler Gericht

Der Richter am Landesverwaltungsgericht, der mit dem Fall befasst wurde, zweifelte daran, dass die aktuellen Bestimmungen in der Strafprozessordnung mit EU-Recht vereinbar sind, unterbrach das Verfahren und wandte sich im September 2021 mit einem kritisch formulierten Antrag und drei Fragen an den EuGH.

Der EuGH-Generalanwalt übt nun seinerseits ungewöhnliche Kritik an dem Antrag aus Tirol. Die Voraussetzungen der Verfahrensordnung seien nicht erfüllt, zudem mangle als an einer "Kooperation des vorlegenden Gerichts". Selbst wenn der Antrag zulässig wäre, seien Handyauswertungen zudem nicht nur bei schweren Straftaten erlaubt. Sie müssen jedoch auf das "erforderliche und verhältnismäßige Maß" beschränkt sein.

Politik diskutiert Verschärfung

Genauso wie Messer oder Gläser gelten Handys und Laptops in Österreich rechtlich als "Gegenstände". Sie können daher mit einer richterlichen Bewilligung unter relativ einfachen Bedingungen beschlagnahmt und die gewonnenen Daten ausgewertet werden. Ein dringender Tatverdacht oder ein besonders schweres Delikt muss dafür nicht vorliegen. Ermittlerinnen und Ermittler halten oft einen unerwarteten Datenschatz in Händen, der nicht selten weitere mutmaßliche Kriminalfälle ans Licht bringt.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und die Rechtsanwaltskammer fordern deshalb eine Nachschärfung. Das Argument: Einfache Handysicherstellungen kommen einer tatsächlichen Nachrichtenüberwachung sehr nahe. Für eine solche direkte Nachrichtenüberwachung sind die rechtliche Hürden allerdings deutlich höher. Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes schlug deshalb vor, die Voraussetzungen anzugleichen. Für Handysicherstellungen wären dann ein dringender Verdacht notwendig und eine Tat, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Zudem sollen Beschuldigte zeitgerecht über den genauen Inhalt ihrer Datenträger informiert werden.

VfGH-Verfahren offen

Justizministern Alma Zadić (Grüne) zeigte sich "gesprächsbereit", verwies jedoch darauf, dass sich Beschuldigte auch jetzt schon bei Gericht gegen Handysicherstellungen wehren können. Dass die ÖVP die Beschuldigtenrechte nun "für sich entdeckt" habe, liegt laut Zadić daran, dass nun einzelne ÖVP-Politiker auch beschuldigt sind. Die wichtigsten Anwendungsbereiche für Handyauswertungen seien zudem organisierte Kriminalität, häusliche Gewalt und Kinderpornografie. "Diese Ermittlungen dürfen wir nicht gefährden", sagte Zadić.

Derzeit beschäftigt sich in Österreich auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit ähnlichen Fragen, eine Entscheidung steht aber noch aus. In der ORF-"Pressestunde" betonte Ministerin Zadić, dass sie das Verfahren beim Verfassungsgerichtshof abwarten wolle. (Jakob Pflügl, 20.4.2023)