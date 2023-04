Der südkoreanische Sänger wurde am Dienstag leblos in seiner Seouler Wohnung. Angaben zur Todesursache gab es nicht.

K-Pop-Star Moonbin ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Foto: APA

Das K-Pop-Musiklabel schrieb zum Tod des Sängers auf Twitter: "Am 19. April hat uns ASTRO-Mitglied Moonbin plötzlich verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden". Neben seiner Mitgliedschaft bei der Boyband Astro gehörte der 15-Jährige auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an. Zuvor hatte er als Tänzer und Model gearbeitet.

fantagio 판타지오

Kurzes Leben der K-Pop-Stars

Moonbin war nicht der einzige K-Pop-Star, der innerhalb der letzten Jahre unerwartet verstorben ist. 2017 nahm sich der 27-jährige Frontmann der Boyband Shinee, Kim Jong Hyun, das Leben. 2019 starb die 25-jährige Sängerin Sulli, die Mobbing im Internet ausgesetzt gewesen war. In beiden Fällen wurde Suizid als Todesursache angenommen.



Ursache dafür dürfte auch das harte Training und stark reglementierte Leben der K-Pop-Stars sein. Als Teenager werden sie von Agenturen ausgewählt und durchlaufen eine strenge Karriereschule – inklusive Schönheits-Ops und Diätplänen. (Red, 20.4.2023)