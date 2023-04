Nach einem kurzfristigen Startabbruch am Montag will Space X die 120-Meter-Rakete um 15.30 Uhr in den Himmel schicken

Das Starship 24 erwartet an der Küste der texanischen Golfküste sein "Go!". Foto: SpaceX

Am Montag fiel der Startversuch von Starship aus, weil ein Druckventil Probleme bereitete – der Countdown wurde vom US- Unternehmen Space X neun Minuten vor dem Lift-off abgebrochen. Nun will man am heutigen Donnerstagnachmittag erneut versuchen, die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete auf ihren Jungfernflug zu schicken. Auf der kurzen Reise soll das Starship gerade so den Orbit verpassen und nach beinahe einer ganzen Runde um den Globus vor Hawaii niedergehen.



Wenn bis dahin alles glattläuft, soll der Launch am Space-X-Weltraumbahnhof Starbase nahe Boca Chica, Texas, während eines 62-minütigen Startfensters erfolgen, das sich um 15.30 Uhr MESZ öffnet. "Wie bei allen Entwicklungstests ist dieser Zeitplan dynamisch und kann sich noch ändern", ließ das Unternehmen jedoch im Vorfeld verlauten – es bleibt also spannend. Der Livestream beginnt laut Space X 45 Minuten vor dem Start.

Wiederverwertbarer Riese

Elon Musks Firma Space X stellt sich das Großprojekt Starship als künftiges starkes Arbeitspferd für Fernflüge ins All vor. Mit einer Höhe von 120 Metern und einem Startgewicht von rund 5.000 Tonnen stellt das Starship alle bisherigen Raketensysteme in den Schatten. Bis zu 100 Tonnen Fracht soll das Starship in den Erdorbit hieven können. Wieder aufgetankt, stünde dem Raumschiff von dort auch der Weg zum Mond und später auch zum Mars offen, so die Hoffnung von Space X. Der große Vorteil des Space-X-Konzepts: Die Komponenten sind für eine vollständige Wiederverwendung ausgelegt.

Das 50 Meter lange Starship soll in 90 Minuten bis Hawaii fliegen und dabei die Erde zu drei Vierteln umrunden. Foto: Space X

Die Starship-Rakete besteht aus zwei Stufen: dem 70 Meter langen Booster namens Super Heavy und dem 50 Meter langen eigentlichen Starship. Für den aktuellen Test wurden die Prototypen Starship 24 und Booster 7 gewählt. Während das Starship selbst bereits neun Testflüge absolvierte, hat der Super Heavy Booster noch nie den Boden verlassen.

33 Raptortriebwerke

Der gesamte Flug sollte ab Start rund 90 Minuten dauern und Starship von der Starbase über den Golf von Mexiko nach Osten über Asien hinweg führen, bis er nach einer Dreiviertelrunde um den Erdball in der Nähe von Hawaii im Pazifik endet. Die 33 Raptor-Triebwerke der ersten Stufe, angetrieben von einem Methan-Flüssigsauerstoff-Gemisch, werden 169 Sekunden nach dem Start abgeschaltet.

Die Phasen des Starship-Testflugs. Illustr.: SpaceX

Drei Sekunden später trennt sich Booster 7 von Starship 24 und kehrt mit einigen neu gestarteten Raptor-Motoren zurück in Richtung Texas. Acht Minuten nach dem Start soll Stufe eins rund 30 Kilometer vor der Küste im Golf von Mexiko im Meer "landen". Obwohl normalerweise für die Mehrfachverwendung vorgesehen, sollen Booster 7 und Starship 24 nur einmal fliegen: Die beiden Komponenten werden getrennt voneinander sanft im Meer niedergehen und nicht auf dem Festland oder einem "Drohnenschiff" landen, wie es die ersten Stufen der Space-X-Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy bereits erfolgreich tun.



Beinahe im Orbit



Die Starship-Oberstufe besitzt sechs Raptor-Triebwerke. Nach rund drei Minuten Flugzeit sollen diese anspringen und das Raumschiff weiter in den Osten bringen, bis sie nach 560 Sekunden abgeschaltet werden. Dadurch wird Starship 24 die Erde nicht vollständig umrunden. In einer Höhe von etwa 240 Kilometern erreicht das Raumschiff annähernd jene Geschwindigkeit, die ihm in den Orbit verhelfen würde (für eine niedrige Erdumlaufbahn wären das 28.160 Kilometer pro Stunde). Nach einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit hoher Geschwindigkeit soll Starship dann gut 100 Kilometer nordwestlich von der hawaiianischen Insel Kauai wassern – vorausgesetzt, alles verläuft bis dahin nach Plan. (tberg, 20.4.2023)