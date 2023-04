Ein sportliches Wochenende liegt hinter uns. Hinter den einen, weil sie Umwege in Kauf nehmen mussten, da große Teile von Wien für den 40. Vienna City Marathon gesperrt waren. Hinter den anderen, weil sie an diesem Laufevent auch teilgenommen haben. Je nach körperlicher Verfassung und Kondition konnten die Sportlerinnen und Sportler in unterschiedlichen Bewerben ihre sportliche Leistung erbringen.



Wie geht's den Wadeln? Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Gut, die knapp über zwei Stunden für 42,195 Kilometer, die die Sieger so schaffen, sind bei den durchschnittlichen Marathonläuferinnen und Marathonläufern ohnehin eine Illusion. Aber darum geht es ja gar nicht, sich mit dem Spitzenfeld zu messen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich ohnehin eigene Ziele, abhängig von ihrer Fitness und ihrem Training. Und umso stolzer kann man sein, wenn man dieses geschafft hat. Egal ob man am Marathon, Halbmarathon oder Staffellauf teilgenommen hat, man ist an die körperlichen Grenzen gegangen und spürt das womöglich am Tag danach an sämtlichen Stellen seines geschundenen Körpers. Wo zwickt's bei Ihnen heute?

Wie geht es Ihnen am Tag danach?

Bei welchem Bewerb haben Sie teilgenommen, und was war Ihre Zeit? Wie ist es Ihnen während des Laufs gegangen? Wie hat Ihr Training dafür ausgesehen? Und was ist Ihr nächstes Ziel? Tauschen Sie sich im Forum darüber aus! (wohl, 24.4.2023)