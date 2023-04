Neuer Programmdirektor von Servus TV: Goetz Hoefer



Wien – Servus TV hat mit Goetz Hoefer einen Programmdirektor an Bord geholt. Diese Position wurde beim Salzburger Privatsender neu geschaffen und verantwortet alle redaktionellen Bereiche sowie die Programmplanung. Hoefer berichtet an Senderchef Ferdinand Wegscheider, der sich auch darüber freuen konnte, dass die Sendelizenz für Servus TV unlängst von der Medienbehörde KommAustria um zehn Jahre verlängert wurde.

Wegscheider bezeichnete Hoefer als "langjährigen, international versierten Medienprofi". "Mit ihm werden wir unser Qualitätsangebot im linearen und digitalen Bereich weiter gezielt ausbauen", so der Servus TV-Intendant.



Hoefer wurde in Deutschland geboren, studierte Betriebswirtschaftslehre in Bamberg und begann seine berufliche Laufbahn 1996 in der Bauer Verlagsgruppe. 2007 wechselte er zur Studio Hamburg Gruppe, wo er als Geschäftsführer der technischen Betriebe tätig war. 2015 gründete er die Elbstone Management GmbH, ein Jahr später heuerte er als Geschäftsführer bei der Spiegel TV GmbH an. 2021 verließ der 52-Jährige das Tochterunternehmen des Spiegel-Verlags. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ferdinand Wegscheider und dem großartigen Team von ServusTV. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Weg von ServusTV fortsetzen", wird Hoefer in der Aussendung zitiert. (APA, red, 20.4.2023)