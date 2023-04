Lautaro Martinez "weiß, was es bedeutet, ein Derby zu spielen". Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Mailand – "Derbissimo", "Hauptstadt dieser Champions League", "ein Traum" – als das Derby della Madonnina im Halbfinale der Fußball-Königsklasse perfekt war, lebten die Erinnerungen an außergewöhnliche Tage vor 20 Jahren in Mailand sofort wieder auf. Das Duell zwischen AC und Inter ums Finalticket des wichtigsten europäischen Wettbewerbs versetzte die ganze Stadt in einen tagelangen Ausnahmezustand. Anfang Mai dürfte sich das Spektakel wiederholen.

"Ein großer Abend. Ich bin überglücklich für die Jungs, sie waren in beiden Viertelfinalspielen außergewöhnlich. Das Halbfinale war ein Traum, wir haben es verdient", sagte Inters Trainer Simone Inzaghi, nachdem seine "Nerazzurri" das Stadtduell gegen den Rivalen Milan, die "Rossoneri", klargemacht hatten. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel reichte am Mittwoch ein 3:3 (1:1) gegen Roger Schmidts Benfica Lissabon für den großen Erfolg.

Gazzetta außer sich

Die italienische Presse überschlug sich angesichts der Aussicht auf die Highlights in Mailand am 10. und 16. Mai im Giuseppe-Meazza-Stadion. "Derbissimo! Mailand hat in der Fußballwelt wieder das Sagen", schrieb die Gazzetta dello Sport: "Mailand ist die Hauptstadt dieser Champions League. Unabhängig vom Ergebnis wird eine Mailänder Mannschaft ins Finale einziehen."

Früher kam das regelmäßig vor. In den vergangenen Jahren verschoben sich die Kräfteverhältnisse jedoch zu Ungunsten Italiens. 2017 erreichte zuletzt Juventus Turin das Champions-League-Finale, aus Mailand war Inter als bis dato letzter Klub 2010 dabei. Doch in dieser Saison präsentieren sich die Teams der Serie A stark auf internationalem Parkett und machen in der UEFA-Fünfjahreswertung Punkte auf Deutschland gut.

Vorfreude

Für den AC Mailand und Inter, die auch 2005 im Champions-League-Viertelfinale aufeinandertrafen, geht es als Tabellenfünfter- bzw. sechster der italienischen Eliteliga nun auch darum, durchwachsene Spielzeiten zu retten. "Wir wissen, was es bedeutet, ein Derby zu spielen. Vor allem in einem Halbfinale der Champions League", sagte Inters argentinischer Weltmeister Lautaro Martinez: "Jetzt denken wir aber erst einmal daran, in der Meisterschaft wieder gut zu sein."

Auch, um dann im Mai in Topform in ein außergewöhnliches Duell zu gehen. 2003 hießen die Protagonisten auf dem Rasen noch Paolo Maldini, Andrea Pirlo oder Fabio Cannavaro. Milan setzte sich nach zwei Unentschieden dank eines geschossenen Auswärtstores durch und gewann später den Wettbewerb. Die Taktik gab dabei Carlo Ancelotti vor, der nun Real Madrid lenkt. Im Finale von Istanbul könnte es zu einem Wiedersehen kommen. (sid, 20.4.2023)