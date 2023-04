Während der Einvernahme der beiden Angeklagten und der Opfer darf die Öffentlichkeit nicht in den Verhandlungssaal 211 des Landesgerichts für Strafsachen Wien. Foto: APA / Barbara Buchegger

Wien – Staatsanwältin Anja Oberkofler spricht in ihrem Eröffnungsplädoyer aus, dass es im Verfahren gegen die beiden Angeklagten S. und N. nicht nur darum geht, dass das Duo am 10. November in Wien-Meidlung ein Kind und eine Jugendliche sexuell missbraucht haben sollen. Sondern um ein größeres Problem, das in einem entwickelten Sozialstaat wie Österreich gerne übersehen wird: "Es ist auch das Versagen der Gesellschaft dokumentiert", erklärt die Anklägerin dem Schöffensenat unter Vorsitz von Daniel Schmitzberger. "Wir haben eine Elfjährige und eine 14-Jährige, die fremduntergebracht sind, entwurzelt, ohne Halt, und die Gesellschaft war nicht fähig, ihnen diesen Halt zu geben", führt Oberkofler aus.

Denn die Opfer befanden sich bereits in einer betreuten Wohngemeinschaft der städtischen Kinder- und Jugendhilfe. Und dennoch interessierte es die Aufsichtspersonen offenbar nur bedingt, dass sie am Tattag, einem Donnerstag, die Schule schwänzten und in die Wohnung des 19-jährigen Erstangeklagten gingen. Mit diesem hatte die 14-Jährige vereinbart, von ihm Ecstasy zu bekommen, wenn sie mit ihm sexuelle Handlungen vornimmt.

Perfider "Deal" Drogen gegen Sex

Kennengelernt hatten sich die Österreicherin und der Iraker Ende Oktober in einem Club, dieser "Deal", wie es ein Verteidiger nennt – Sex gegen Rauschmittel –, wurde bereits einmal durchgeführt. Diesmal kündigte S. allerdings im Chat an, dass auch ein Freund, der 17 Jahre alte N., in der Wohnung sei. Und fragte, ob die 14-Jährige nicht auch mit diesem Österreicher Sex haben möchte, was sie akzeptierte.

"Zunächst hat man in der Wohnung gechillt", beschreibt die Staatsanwältin die Aussagen der Mädchen. Dann ging die 14-Jährige mit dem Zweitangeklagten ins Badezimmer. Der Erstangeklagte bot auch der Elfjährigen, die bereits einmal Ecstasy konsumiert hatte, diesen perfiden "Deal" an. Perfide auch deshalb, da die Männer überhaupt kein Rauschmittel hatten. Der Zweitangeklagte nahm sogar ein Video der sexuellen Handlung mit dem Kind auf – was ihm auch eine Anklage wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger einbrachte. Gleichzeitig war für die Staatsanwaltschaft dieser Film aber auch der Grund, die Angeklagten nicht wegen Vergewaltigung – die die Mädchen zunächst angezeigt hatten –, sondern wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen beziehungsweise einer Jugendlichen vor Gericht zu bringen.

Angeklagte bekennen sich teilschuldig

Die beiden vorbestraften Angeklagten bekennen sich jeweils nur teilschuldig. Erstangeklagter S., der 19-Jährige, behauptet, das wahre Alter seines Opfers nicht gekannt zu haben. Sie habe ihm gesagt, sie sei 16, führt sein Verteidiger Franz Stefan Pechmann aus. Zweitangeklagter N. wiederum will nichts von dem "Deal" gewusst haben, für ihn sei es schlicht eine einvernehmliche Sache gewesen, behauptet sein Rechtsvertreter.

Gegen diesen 17-Jährigen hätte bereits am 4. April verhandelt werden sollen, er erschien aber nicht vor Gericht. Eine Woche später wurde er festgenommen – laut Anklage bei einem Drogendeal am Keplerplatz in Wien-Favoriten. Mit diesem Anklagepunkt beschäftigt sich Vorsitzender Schmitzberger zuerst, N. leugnet, einem Passanten Kokain verkauft zu haben.

Allerdings: Sowohl der Käufer als auch der Kriminalbeamte, der den Handel beobachtet hat, sagen aus, dass N. nach einem kurzen Gespräch mit dem Käufer in die Unterführung der Gudrunstraße ging und dort etwas austauschte. Unmittelbar danach wurde der Käufer angehalten – und hatte das Suchtmittel dabei.

Freunde am Keplerplatz

Der Zweitangeklagte beteuert dagegen, nur mit einem Freund im Park gesessen zu sein und einen Joint geraucht zu haben, als ihn ein Unbekannter ansprach, ob er Crystal Meth habe. Er verneinte, kurz darauf sei er festgenommen worden, er habe nur fünf Gramm Cannabis zum Eigenkonsum dabeigehabt. "Warum sind Sie am Keplerplatz und rauchen Joints?", interessiert den Vorsitzenden in diesem Zusammenhang. "Ich habe dort viele Freunde", antwortet der 17-Jährige. "Sie haben aber eine Vorstrafe, weil Sie Drogen am Keplerplatz verkauft haben. Warum treffen Sie sich mit Freunden dann nicht woanders?", stellt Schmitzberger in den Raum.

Sobald der sexuelle Missbrauch behandelt wird, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Weder die Einvernahmen der Angeklagten noch die auf Video aufgezeichnete Zeuginnenbefragung der Elfjährigen können daher verfolgt werden. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet. (Michael Möseneder, 20.4.2023)