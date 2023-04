Das poppige Sisi-Drama von Marie Kreutzer hat acht Gewinnchancen, dich gefolgt von "Eismayer", der in sieben Sparten nominiert ist. Die Preise werden am 15. Juni vergeben

Vicky Krieps ist für "Corsage" als beste Hauptdarstellerin im meistnominierten Film des österreichischen Filmpreises im Rennen. Foto: Robert M Brandstaetter

Eine Kaiserin regiert das Nominiertenfeld beim 13. Österreichischen Filmpreis: Marie Kreutzers Sisi-Drama "Corsage" brachte es auf insgesamt acht Nominierungen, darunter für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch. Dahinter folgt mit sieben Gewinnchancen David Wagners im Bundesheerumfeld spielende Liebesgeschichte "Eismayer", wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Die große Preisgala findet am 15. Juni im Globe Wien statt und wird von Catalina Molina inszeniert.

Zuletzt war "Corsage" aufgrund der Causa Teichtmeister in den Schlagzeilen und kam auch nicht in die Shortlist für den Auslandsoscar. Nun könnte es für das Historiendrama, in dem die als beste Hauptdarstellerin nominierte Vicky Krieps Kaiserin Elisabeth als Frau porträtiert, die mit dem Hofzeremoniell, dem Altern und dem eigenen Narzissmus zu kämpfen hat, aber einen nationalen Preisregen geben. Chancen dazu bestehen etwa in den Sparten Kamera, Schnitt, Kostümbild und Maske. Den Regiepreis macht sich Kreutzer mit Adrian Goiginger ("Der Fuchs") sowie Tizza Covi und Rainer Frimmel ("Vera") aus. Sie kämpfen auch um die Königstrophäe für den besten Film, wobei hier "Eismayer" ein Wörtchen mitzureden hat.

"Corsage", dicht gefolgt von "Eismayer"

Wagners Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht und zuletzt etwa beim Max Ophüls Preis reüssieren konnte, ist "Corsage" in Sachen Nominierungen dicht auf den Fersen: Der Filmemacher selbst ist etwa in der Drehbuchkategorie genannt, zudem wurde sein Team in den Sparten Schnitt, Musik und Tongestaltung bedacht. Luka Dimic ist als bester Nebendarsteller nominiert, und Gerhard Liebmann kann sich Hoffnungen auf seine zweite Hauptdarsteller-Prämierung nach "Blutgletscher" machen. Hier sieht er sich der Konkurrenz von Simon Morzé ("Der Fuchs") und Michael Thomas ("Rimini") gegenüber.

Julia Franz Richter ist für ihre Hauptrolle im Weltraum-Science-Fiction "Rubikon" nominiert. Foto: © Samsara Film/Graf Film/Philipp Brozsek

Bei den Frauen sind neben Krieps, der "Corsage" bereits einen Europäischen Filmpreis einbrachte, auch Pia Hierzegger ("Family Dinner") und Julia Franz Richter ("Rubikon") im Rennen. Die Nebendarstellerinnenriege setzt sich wiederum aus Adriane Gradziel ("Der Fuchs"), Gerti Drassl ("Märzengrund") und Michou Friesz ("Taktik") zusammen, ihre männlichen Kollegen sind neben Dimic noch Simon Schwarz ("Der Onkel/The Hawk") sowie Harald Windisch, der mit "Märzengrund" und "Sterne unter der Stadt" gleich doppelt nominiert ist.

Bei den Dokumentarfilmen reicht die Bandbreite vom Blick hinter die Kulissen einer Wintersportkaderschmiede ("Stams" von Bernhard Braunstein) über Porträts großer Frauen ("Alice Schwarzer" von Sabine Derflinger und "Elfriede Jelinek" von Claudia Müller) bis zu Ruth Beckermanns "Mutzenbacher", bei dem die Regisseurin mit 75 Männern über deren Sexualität gesprochen hat.

Kooperation mit Niederösterreich beendet

Wer sich schlussendlich in den insgesamt 16 Kategorien durchsetzen wird, darüber entscheiden die rund 600 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films. Die Preisgala findet heuer in Wien statt, wobei die Akademie erst kürzlich ihre Kooperation mit Grafenegg aufgrund der FPÖ-Regierungsbeteiligung in Niederösterreich für beendet erklärt hat. "Die Prinzipien und die Haltungen der Akademie sind nicht vereinbar mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und antidemokratischem Gedankengut", unterstrich Akademie-Obfrau Mercedes Echerer.

Bisher wurde der Filmpreis alternierend in Grafenegg und Wien vergeben. Mit dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich gehen auch finanzielle Einbußen einher, so Echerer. Die entstandene Lücke werde einerseits aus der Branche gefüllt, aber auch an Fördergeber und Sponsoren trete man heran. Kommendes Jahr stehe jedenfalls das Wiener Rathaus als Veranstaltungsort bereit, erklärte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) unter großem Applaus.

Thema: "Durch die Nacht zum Licht"

Für die künstlerische Gestaltung des diesjährigen Events zeichnet Regisseurin Catalina Molina verantwortlich, die 2013 bereits selbst einen Filmpreis entgegennehmen durfte. "Das Thema lautet 'Durch die Nacht zum Licht'. Damit will ich nicht nur anstiften, dass wir bis in die Morgenstunden feiern. Ich finde, Kunst hat nicht nur die Aufgabe, Missstände aufzuzeigen, sondern auch Utopien zu kreieren und Visionen zu schaffen." Deshalb solle man "positiv in die Zukunft blicken", selbst in den aktuell so schwierigen Zeiten.

Verena Altenberger und Arash T. Riahi, die gemeinsam die Präsidentschaft der Akademie innehaben, strichen die diversen Erfolge des österreichischen Films im vergangenen Jahr hervor. "All das könnte uns schon wahnsinnig stolz machen, aber eine Sache noch mehr: der Umgang mit Krisen", betonte Altenberger. "Die Akademie hat sich nie irgendeiner Form von Verkürzung, Populismus oder vorschnellem Handeln hingegeben." Hier würden unterschiedliche Leute "gemeinsam um eine Haltung ringen, die sie dann vereint nach außen tragen". Das zähle "noch viel mehr". (APA/Red, 20.4.2023)