Treten die Niesanfälle nur im Freien auf oder auch in Innenräumen? Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, ob es sich um eine Erkältung oder um eine Allergie handelt. Foto: Getty Images/Django

Sosehr man sich darüber freut, dass Blumen und Bäume wieder zu blühen beginnen – einen Wermutstropfen gibt es für viele doch zu Frühlingsbeginn: Die Nase hört nicht auf zu rinnen, und man hüstelt vor sich hin. Bei manchen stecken da noch die letzten Viren aus der Erkältungssaison dahinter, bei anderen eine Allergie – oder beides.

Den Unterschied zu erkennen ist oft gar nicht so leicht, die Symptome sind ähnlich. Allerdings sind die Behandlungen unterschiedlich. Vor allem wenn man eine Allergie unbehandelt lässt, kann dies auf lange Sicht die Gesundheit beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, zwischen einer normalen Erkältung und einem allergischen Schnupfen zu unterscheiden – und ein paar entscheidende Unterschiede gibt es doch: "Tritt zum Schnupfen noch Fieber und Husten auf, ist es ziemlich sicher ein Infekt. Wenn man ‚nur‘ eine rinnende Nase und juckende Augen hat, dann ist an eine Allergie zu denken", erklärt Fritz Horak, ärztlicher Leiter des Allergiezentrums Wien West.

Auch das Nasensekret kann Aufschluss geben. Ist es zäh und eitrig, spricht das für einen Infekt. Ist es eher wässrig, kann es auf eine Allergie hindeuten. Darüber hinaus ist entscheidend, wie lange die Beschwerden anhalten. "Während der typische Infekt etwa ein bis zwei Wochen dauert, bestehen Allergie-Symptome oft über mehrere Wochen entsprechend der jeweiligen Pollensaison", sagt Horak.

Die Symptome bei ...

... Allergie Plötzlich und heftig auftretender Schnupfen



Nasensekret ist klar und wässrig

Juckreiz in der Nase, in den Augen oder im Rachen

Niesanfälle

Hautausschlag mit Juckreiz

Kann mehrere Wochen dauern

... Erkältung Schleichender Krankheitsbeginn



Nasensekret ist gelb-grünlich

Schüttelfrost

Erhöhte Temperatur

Hustenreiz

Klingt meist nach zwei Wochen ab



Zeitpunkt der Beschwerden entscheidend

Es müssen allerdings nicht immer alle Symptome auftreten, sie können sich überschneiden oder die Entscheidung zwischen Allergie oder Erkältung nicht eindeutig sein. Horak rät deshalb, nicht nur auf die Symptome zu achten, sondern vor allem auch auf den Zeitpunkt, wann sie auftreten: Hat man immer zur selben Saison, etwa im Frühling, eine verstopfte Nase? Verändern sich die Beschwerden je nach Wetterlage? Sind sie bei Sonnenschein und Wind verstärkt? Ändern sie sich, wenn man von drinnen nach draußen geht? Letzteres würde auf eine Allergie hindeuten: Insgesamt sind in Österreich zwischen 30 und 40 Prozent von einer Allergie betroffen, schätzt man. Die Pollenallergie ist dabei die häufigste Form, gefolgt von Hausstaubmilben- und Tierhaarallergie.

Auch ein Blick in Richtung Eltern kann Aufschluss in Sachen Allergieanfälligkeit geben. Möglicherweise haben Familienmitglieder bereits eine Allergie entwickelt, das könnte auf eine vererbbare Anfälligkeit hindeuten. Allerdings kann genauso gut auch eine Erkältung innerhalb der Familie weitergereicht werden, wenn man viel Zeit miteinander verbringt.

Verschiedene Behandlungsoptionen

Bleibt eine Allergie unbehandelt, kann sie mit der Zeit zu gesundheitlichen Problemen führen Bei etwa 40 Prozent der Betroffenen, die nichts gegen ihre Allergie unternehmen, wandern die allergischen Reaktionen von den oberen (Nase) in die unteren Atemwege (Bronchien). Dort können sie zu allergischem Asthma führen und im schlimmsten Fall die Lunge dauerhaft schädigen. Eine Allergie sollte dementsprechend immer fachärztlich untersucht und entsprechend behandelt werden, empfiehlt der Allergologe. Gegen akute allergische Beschwerden helfen in erster Linie Antihistaminika. Diese Medikamente können als Tabletten oder als Säfte, etwa für Kinder, eingenommen werden. "Zusätzlich gibt es noch lokale Antihistaminika, also Nasensprays oder Augentropfen, die man mehrmals täglich anwenden kann", erklärt Horak.

Neben Antihistaminika gibt es noch eine zweite wichtige Medikamentengruppe, die lokalen Steroide. Damit sind etwa Cortison-hältige Nasensprays gemeint. Die sind meist stärker wirksam als Antihistaminika und werden deshalb bei zunehmenden Beschwerden eingesetzt. Auch Kombinationssprays aus Antihistaminika und Cortison sind mittlerweile wissenschaftlich getestet und seit einigen Jahren am Markt verfügbar. Als prophylaktische Therapie seien auch verschiedene Nasensprays verfügbar, die eine Schutzschicht auf der Nasenschleimhaut bilden sollen, berichtet Horak. "Daten gibt es dazu allerdings deutlich weniger als zu den nasalen Steroiden." Langfristig kann auch eine Allergen-spezifische Immuntherapie Sinn machen. Diese wird aber in der Regel zwei bis vier Monate vor der jeweiligen Allergiesaison begonnen und ist für die bevorstehende Saison im Moment kein Thema mehr.

Ist die Nase hingegen erkältungsbedingt verstopft, können Inhalationen helfen. Sie befeuchten die Atemwege und machen den Schleim flüssiger. Der Schleim kann sich dann nicht mehr so gut ansammeln, und die Atmung wird freier. Wenn man mit besonders hartnäckigem Schleim zu kämpfen hat, kann eine Nasendusche Abhilfe schaffen. Die kann übrigens auch bei allergischem Schnupfen helfen, indem sie die Pollen aus der Nase spült. (Magdalena Pötsch, 25.4.2023)