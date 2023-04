Gabriel Basso als FBI-Agent Peter Sutherland in "The Night Agent". Foto: DAN POWER/NETFLIX

Oh, wer freut sich nicht über einen Actionstreifen, der einem das Adrenalin durch die Adern pumpt! Die neue Serie The Night Agent auf Netflix bedient dabei sogar alle Klischees, die Hollywoodfans fesseln werden. Vor allem jene, die noch die traditionelle Rollenverteilung feiern.

Denn sehr viel tiefgründiger wird es dann nicht. Ein normschöner, muskulöser junger Mann sitzt in Bereitschaft für ein Notfalltelefon des FBI und bekommt einen Anruf einer jungen Frau in Not. Ihre Familienmitglieder wurden getötet, und sie konnte sich gerade noch retten. Natürlich kommt er ihr zu Hilfe und bleibt ihre Vertrauensperson, während sie einen Spion im FBI vermutet.

Original-Trailer zu "The Night Agent". Netflix

Die Serie eignet sich zum Abschalten nach einem stressigen Arbeitstag. Denn langweilig ist sie mit den Nervenkitzel-Momenten nicht. Immer wieder entpuppt sich eine vermeintlich gute Person als hinterlistig. Aber gleichzeitig verlangt sie nicht allzu viel Gedankenarbeit. Denn meist weiß man schon, wer der böse Bulle ist, bevor sich dieser als einer herausstellt. (Melanie Raidl, 21.4.2023)