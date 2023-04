Ein US-Forschungsteam glaubt, den Schlüssel zur Erhaltung gesunder Haare im fortgeschrittenen Alter ohne eine Spur von Grau gefunden zu haben. Foto: imago images/Westend61

Manche trifft es erstaunlich früh und schmerzlich flächendeckend, bei anderen stiehlt es sich spät und nur ganz allmählich unter die Grundfarbe – letztlich aber bleibt kaum jemand vom Ergrauen des Hauptes verschont. Die Grundzüge der Ursachen hinter dieser Entwicklung sind der Wissenschaft schon länger bekannt: Beginnt die Farbpigmentherstellung durch die Melanozyten zu ermüden, verblassen die Haare zu Grau und später zu Weiß.

Früher oder später trifft es jeden

Je nach genetischer Ausstattung finden sich die ersten grauen Haare am Kopf zwischen 35 und 45 Jahren. Über den Zeitpunkt bestimmen aber auch die Ernährung, Sonnenlicht, Stress oder Krankheiten. Da die Haare im Bereich der Schläfen und die Barthaare bei Männern eine kürzere Lebensdauer haben als das restliche Kopfhaar, ergrauen diese Stellen meist zuerst.



Eine Schlüsselrolle beim altersbedingten Farbverlust spielt das Enzym Tyrosinase. Es wird für die Pigmentproduktion in den Melanozyten der Haarwurzeln benötigt, doch Wasserstoffperoxid, das dort im Alter zunehmend entsteht, greift dieses Molekül an, bis die Melaninproduktion eingestellt wird.

Langzeitstudie mit Mäusen

Das ist aber offenbar nur ein Teil der Wahrheit. Wie ein US-Team nun im Fachjournal "Nature" berichtet, entscheiden schon die Vorläufer der Pigmentzellen über den farblichen Werdegang eines Haares – oder genauer: die Beweglichkeit dieser Stammzellen. Die Entdeckung könnte auch für Betroffene eine gute Nachricht bedeuten, denn die Forschungsgruppe sieht nun "einen potenziellen Weg, um die Ergrauung rückgängig zu machen oder zu verhindern".



Zwei Jahre lang analysierte das Team um Qi Sun von der New York University (NYC) die Entwicklung von einzelnen Haaren und ihren Wurzeln am Ohr von Mäusen, deren Pigmentzellen jenen des Menschen gleichen. Zum Einsatz kam unter anderem auch ein Fluoreszenzgen, mit dem die Forschenden Melanozyten-Stammzellen markierten. Das Ergebnis der Beobachtungen verblüffte die Wissenschafter: Im Unterschied zu anderen Stammzellen können sich Melanozyten-Stammzellen während des Ausdifferenzierens wieder zurück in einen unreifen Vorläuferzustand verwandeln.



Unterbrochene Wanderschaft

Ob dies geschieht, hängt vor allem davon ab, wo sich die Melanozyten-Stammzelle befindet. Denn der letzte Reifungsschritt der Zelle zur "ausgewachsenen" farbgebenden Pigmentzelle kann nur vollzogen werden, wenn die nahezu fertige Stammzelle mit bestimmten Wachstumsproteinen in Kontakt kommt – und die sind ausschließlich in der Haarbildungsregion aktiv. Kurz: Wenn die halb ausdifferenzierte Pigment-Stammzelle nicht vom Haarfollikel in die produktive Region der Haarwurzel gelangt, erhält das Haar auch keine Farbe.

Die Vorläuferzellen der haarfärbenden Melanozyten (links in rosa) müssen in die Haarbildungsregion der Haarwurzel gelangen um auszureifen. Werden sie dort durch ein Wachstumsprotein aktiviert (rechts), entwickeln sie sich zu fertigen Pigmentenzellen. Foto: NYU/Springer-Nature Publishing

Doch diese Wanderungen stellen für die Melanozyten-Stammzellen im fortschreitenden Menschenalter ein immer schwierigeres Unterfangen dar: Qi Sun und seine Gruppen konnten beobachten, dass diese Zellen im Alter nicht mehr so mobil sind und daher auf ihrem Weg zur inneren Haarwurzel unterwegs stranden, ohne auszureifen und dem Haar seine Farbe zu verleihen. "Das lässt vermuten, dass die Mobilität der Melanozyten-Stammzellen und ihre reversible Differenzierung der Schlüssel zu gesundem, farbigem Haar sind", sagte Co-Autor Mayumi Ito von der NYU.



Den Stammzellen auf die Sprünge helfen?

Die Ergebnisse würden aber auch demonstrieren, dass diese Stammzellen über eine zuvor unbekannten Grad der Plastizität verfügen, schreiben die Forscherinnen und Forscher. "Die neu entdeckten Mechanismen lassen vermuten, dass die gleiche feste Positionierung von Melanozyten-Stammzellen auch beim Menschen existiert", sagte Qi Sun. "Wenn dies tatsächlich der Fall ist, sehen wir einen potenziellen Weg, um das Ergrauen des menschlichen Haares rückgängig zu machen oder zu verhindern, indem man die liegengebliebenden Zellen dabei unterstützt, sich wieder auf den Weg in die Haarfollikel zu machen." Wie man das bewerkstelligen könnte, will das Team als Nächstes genauer untersuchen. (Thomas Bergmayr. 21.4.2023)