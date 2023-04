"Loriots Figuren tragen Knollennase und häufig eher altvaterisches Kostüm, und sie sind im Kern auch meistens Philister" – außer hier. Foto: Studio Loriot

"Empire of Light"

American Beauty von Regisseur Sam Mendes ging 1999 durch die Decke. Einige Genres und Erfolge später begibt sich der Brite mit Empire of Light in nostalgischere Gefilde: Es geht (wieder mal) ums dahinsiechende Kino. Der Ruinenschick des Art-déco-Kinopalasts an der englischen Küste findet seine menschliche Entsprechung in Hilary (Olivia Colman), einer psychisch angeschlagenen Mittvierzigerin, die von Medikamenten umnebelt den Alltag bestreitet. Leben hauchen ihr nicht die Filme ein, sondern der junge, schwarze Stephen (Micheal Ward). Eine zukunftslose Affäre beginnt, garniert mit atmosphärischen Bildern und Sounds, den sozialen Problemen der beginnenden Thatcher-Ära und dezent kitschiger Kinonostalgie. (diva) Im Kino

Bewertung 3/5

Colin Firth spielt den unguten Kinomanager des Empire. KinoCheck

"Ghosted"

Geghosted werden ist manchmal nicht das Schlechteste. Cole ist Florist und Farmer, doch das Zufallsdate mit der selbstbewussten Sadie lässt ihn zum Stalker werden. Dass er dabei in eine internationale Agentengeschichte mit der Spionin gerät, macht die Romantikkomödie Ghosted zum Hochglanz-Actionfilm. So richtig in den Griff bekommt Regisseur Dexter Fletcher das satirische Spiel mit den Genreklischees nicht. Das tut dem leichtfüßigen Streaming-Spaß aber keinen Abbruch. Vor allem die Chemie der beiden Hauptdarstellenden funktioniert perfekt. Die großartige Ana de Armas und der als Mauerblümchen fehlbesetzte Chris Evans retten das tödlich-romantische Heimkinodate. (maw) Auf Apple+

Bewertung 3/5

KinoCheck Heimkino

"Loriots große Trickfilmrevue"

Der Komiker Loriot, bürgerlicher Name Bernhard-Viktor Christoph-Carl "Vicco" von Bülow (1923–2011), war für die Bundesrepublik Deutschland eine Institution. Allerdings eine sehr zeitgebundene, wie man nun Loriots großer Trickfilmrevue entnehmen kann, die – digital auf Hochglanz gebracht – eine Reihe der Zeichentrickfilme versammelt, mit denen seinerzeit vor allem das Fernsehen versorgt wurde. Loriots Figuren tragen Knollennase sowie häufig eher altvaterisches Kostüm und sind im Kern auch meistens Philister. Der Humor (zum Beispiel mit zwei nackten, einander davor unbekannten Herren, die in einer leeren Badewanne darüber streiten, ob sie das Wasser aufdrehen sollen) wirkt häufig überraschend bieder. (reb) Im Kino

Bewertung 2/5

Salzgeber

"Matter out of Place"

"Matter out of place" bezeichnet das, was wir in der "unberührten" Natur hinterlassen. In Nikolaus Geyrhalters neuem Dokumentarfilm ist das der Müll. Wie gewohnt hält Geyrhalter seine oft unbewegte Kamera lange auf verschiedene Regionen der Erde, um zu zeigen, wie dort mit dem ewigen Müllradl umgegangen wird. In Nepal etwa wird von Hand gesammelt und verlesen ebenso wie auf dem Burning Man Festival in der Wüste Nevadas, wo der Aufräumtrupp alles bis auf Zahnseidenreste einklaubt. Ebenso sauber ist’s am weißen Strand der Malediven, allerdings fürs Touri-Feeling. Ohne sich mit Erklärungen aufzuhalten, zeigt Geyrhalter blitzblanke Bilder, die das schiere Ausmaß unserer Matter out of Place veranschaulichen. (diva) Im Kino

Bewertung 3/5

Geyrhalterfilm

"Hals über Kopf"

Eine Braut mit Daddy-Issues, die an ihrem Hochzeitstag einen Finanzskandal aufdeckt. Eine furchtlose Polizistin (Ulrike Beimpold), die in ihren Wechseljahren wie ein weiblicher Sherlock mit ihrem treu hinterherdackelnden Watson gegen die Apathie der österreichischen Justiz vordringt. Ein von Magenkrämpfen geplagter Autodieb, der Lektionen der etwas anderen Art erteilt bekommt. Begleitet von Donauinsel-Vibes und Tarkans Kiss, Kiss als Ohrwurm-Garantie. Andreas Schmieds heimische Komödie Hals über Kopf bedient alle erdenklichen Österreich-Klischees, ohne dass sie einem gegen den Strich gehen. Vienna Blood-Darsteller Juergen Maurer besticht als eine Art kleinkrimineller Don Corleone. Im Kino

Bewertung 4/5