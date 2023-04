In "Lord of the Rings: Gollum" erlebt man die tragische Geschichte des langjährigen Ringhüters Smeagol bzw. Gollum. Foto: Daedalic

Kaum jemand hat seine Fantasiewelten so detailliert umgesetzt wie John Ronald Reuel Tolkien im Fall seiner "Mittelerde". Neben ausgiebiger Geschichte, dokumentiert im "Silmarillion", ging er auch soweit, eigene Sprachen für die Völker des "Herr der Ringe"-Universums zu entwickeln. Allerdings war das auch nur konsequent, war Tolkien doch studierter Philologe.

Diese Sprachen werden – zumindest teilweise – auch in Film- und Spielumsetzungen dieser Welt abgebildet. Eine besonders prominente Rolle kommt dabei der zur Zeit des letzten Ringkriegs unter den Elben gebräuchlichen Sprache Sindarin zu. Diese wird auch im bald erscheinenden Abenteuer "Gollum" zu hören sein, in dem Spieler in die Rolle des langjährigen, wenn auch nicht ganz freiwilligen Ringhüters gleichen Namens schlüpfen. Wer elbische Charaktere aber durchgehend in dieser Sprache hören möchte, muss zusätzlich Geld für ein DLC-Paket ausgeben.

Diese Entscheidung sorgte im Vorfeld für Unmut unter Tolkien-Fans und anderen Spielern, die auf den Release des Games gewartet hatten. Gegenüber "Eurogamer" erklärt Publisher Daedalic Entertainment nun, warum man hier einen zusätzlichen Obolus verlangt.

PlayStation

Die elbische Sprachausgabe sei für besonders leidenschaftliche Tolkien-Fans gedacht, die tief in die Welt des Spiels eintauchen wollen. Auch ohne DLC werden Elben "von Zeit zu Zeit" miteinander in Sindarin sprechen, das Zusatzpaket bringt jedoch weitere Vertonungen für Nebencharaktere in verschiedenen Dialogen im Laufe der Handlung, die sonst in der jeweils konfigurierten Sprache des Spiels zu hören sind. Dafür habe man eigens Sprecherinnen und Sprecher engagiert, die von Sindarin-Experten in der elbischen Sprache trainiert wurden.

Die Zusatzinhalte kosten zehn Dollar und können bei der Vorbestellung auch gleich im Rahmen der "Sindarin VO"-Edition erworben werden. Diese enthält zudem auch noch ein Kompendium, den Soundtrack und verschiedene Zeichnungen. "Lord of the Rings: Gollum" soll am 25. Mai für Windows, Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X sowie die Nintendo Switch erscheinen. (gpi, 20.4.2021)