Foto: Getty Images/iStockphoto

Im Jänner hatte der zweitgrößte heimische Buchauslieferer Medienlogistik Pichler-ÖBZ Insolvenz angemeldet. Zahlreiche heimische Verlage sind davon betroffen, Umsätze aus dem Weihnachtsgeschäft wurden ihnen infolge nicht ausgezahlt. Bis Mitte April mussten alle Gläubiger ihre offenen Forderungen im Insolvenzverfahren angemeldet haben.

Fortbetrieb der Medienlogistik Pichler-ÖBZ bewilligt

Wie nun feststeht, beträgt dieses Gesamtvolumen 14,3 Millionen Euro, Masseverwalter Thomas Wanek hat davon 10,7 Millionen Euro anerkannt. In der Berichts- und Prüfungstagsatzung vom Donnerstag hat das Landesgericht Wiener Neustadt nach Angaben des KSV zudem den vorläufigen Fortbetrieb der Medienlogistik Pichler-ÖBZ bewilligt. Über die den Gläubigern angebotene Quote von 20 Prozent werden jene im Rahmen der Sanierungsplantagsatzung am 4. Mai entscheiden. Wie die APA weiters berichtet, erwirtschaftete das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neudorf in Niederösterreich seit der Verfahrenseröffnung am 24. Jänner ein positives Ergebnis. Zahlreiche der einstigen Kunden haben aber inzwischen den Auslieferer gewechselt. Die Zukunft des Unternehmens wird sich somit noch weisen.

20 Sonderförderungsanträge

Auch hinsichtlich der vom Kulturministerium aufgestellten Sonderförderung in Höhe von 500.000 Euro, um die sich betroffene Verlage bis Anfang April bewerben konnten, gibt es Neuigkeiten: 20 Förderanträge sind im Ministerium eingegangen, erfuhr der STANDARD auf Anfrage. Ob alle die Kriterien für die Förderung erfüllen, wurde zuletzt noch geprüft. (wurm, 20.4.2023)