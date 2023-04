Die Streikfreude in Deutschland bekommen ein weiteres Mal auch Fahrgäste in Österreich zu spüren. Betroffene Passagiere sollten sich individuell informieren

Im Fernverkehr kommt es während des Streikzeitraums und auch in den Stunden danach zu Änderungen bei zahlreichen Verbindungen von, nach und über Deutschland, heißt es bei der ÖBB. Foto: IMAGO/NurPhoto

Wien – Wer am Freitag in Deutschland fliegen oder Bahn fahren will, braucht starke Nerven, viel Geduld oder ändert bestenfalls seine Pläne. Wie bereits vor wenigen Wochen wirken sich die Streiks auch dieses Mal auf Österreich aus. Es ist mit Verspätungen im Bahnverkehr und Annullierungen im Flugverkehr zu rechnen, schreibt die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte.

Frage: Welche Unternehmen streiken?

Antwort: Von drei Uhr in der Früh bis elf Uhr Vormittag streiken am Freitag die Deutsche Bahn und das Bahnunternehmen Transdev, was zahlreiche Verbindungen der ÖBB betrifft. Abgesehen davon sind Flüge nach Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart von Streiks auf diesen Flughäfen beeinträchtigt.

Frage: Welche Einschränkungen treffen österreichische Bahnkunden im Fernverkehr?

Antwort: Die Einschränkungen für österreichische Bahnkunden beginnen bereits mit den Nachtzügen mit Abfahrt Donnerstagabend. Nachtzugverbindungen von und nach Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sind bereits ab der Nacht von 20. April auf 21. April betroffen.

Frage: Und wie sieht es im Nahverkehr aus?

Antwort: Betroffen sind laut ÖBB alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck. Die Züge im Nahverkehr von, nach und über Deutschland werden kurzgeführt. In Salzburg beginnen und enden die Züge der Linie S3 Richtung Freilassing in Salzburg-Liefering, die Züge der Linie S2 beginnen und enden am Hauptbahnhof Salzburg. In Oberösterreich fahren die Nahverkehrszüge Richtung Passau nur bis/ab Schärding. Die Nahverkehrszüge Richtung Simbach/Inn beginnen und enden in Braunau am Inn. In Vorarlberg werden die Züge Richtung Lindau-Reutin in Lochau-Hörbranz enden, und in Tirol wird der Nahverkehr Richtung Mittenwald nur bis/ab Scharnitz geführt. Für einen Teil der kurzgeführten Verbindungen können laut ÖBB Schienenersatzverkehrsbusse zur Verfügung gestellt werden.

Frage: Wo kann ich mich informieren?

Antwort: Reisende sollen sich über ihre geplanten Verbindungen in der ÖBB-Fahrplanauskunft Scotty, auf der ÖBB-App oder beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717-0 informieren.

Frage: Auch der Flugverkehr ist betroffen. Wo genau ist mit Problemen zu rechnen?

Antwort: Streiks gibt es an den Flughäfen Hamburg, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Insgesamt rechnet der Flughafenverband mit etwa 700 ausfallenden Flügen. Auch einige Flüge von Österreich nach Deutschland werden ausfallen. Beim Flughafen Wien konnte man am Donnerstag noch konkretisieren, welche Flüge gestrichen werden, Beeinträchtigungen seien aber nicht auszuschließen. In Salzburg ist schon absehbar, dass drei Abflüge nach Düsseldorf und zwei Ankünfte von dort ausfallen werden. In Graz wird befürchtet, dass die Flüge von und nach Düsseldorf sowie Stuttgart ausfallen. Laut AUA finden die Flüge nach Deutschland statt, nach Österreich fallen aber fast alle Flüge aus. Auch die Schwester Eurowings rechnet mit Ausfällen.

Frage: Wo kann ich mich informieren?

Antwort: Am besten bei der Airline selbst. Auch der Flughafen Wien listet Abflüge auf.

Frage: Steht mir beim Ausfall oder Verspätung eines Zugs eine Entschädigung zu?

Antwort: Bei Verspätungen oder Zugausfällen stehen Fahrgästen Entschädigungs- bzw. Erstattungsleistungen zu. Unter Umständen können Ansprüche wie Verpflegung oder eine Hotelübernachtung geltend gemacht werden. Bei einem Einzelfahrschein (z. B. West-Standardpreis, ÖBB-Sparschiene etc.) erhält der Fahrgast ab einer Verspätung von 60 Minuten 25 Prozent des Ticketpreises rückerstattet, ab einer Verspätung von 120 Minuten am Zielort sind es 50 Prozent, schreibt die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (APF). Entscheidend für den Anspruch ist der Zeitpunkt des Ticketkaufs. Um entschädigt zu werden, müssen die Tickets bereits gekauft sein, bevor die Information über die mögliche Verspätung bekannt wurde.

Frage: Soll ich mir ein anderes Ticket kaufen?

Antwort: Fällt ein Zug aus, steht die Erstattung des Fahrpreises bei einem Reiserücktritt oder eine alternative Beförderung zu vergleichbaren Bedingungen zu. Die APF empfiehlt, Letztere mit dem Bahnunternehmen zu koordinieren.

Frage: Was gilt, wenn ich ein Klimaticket habe?

Antwort: Wer ein Klimaticket hat, wird nicht für einzelne Fahrten entschädigt. In diesem Fall wird ein österreichweiter Pünktlichkeitsgrad von 93 Prozent für Klimaticket Österreich bzw. 95 Prozent für die regionalen Klimatickets innerhalb eines Geltungsmonats des Klimatickets als Entschädigungsbasis herangezogen. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Klimatickets und nach einer Registrierung wird pauschal abgerechnet und nur dann entschädigt, wenn der erforderliche Pünktlichkeitsgrad zumindest in einem Monat unterschritten wurde.

Frage: Welche Ansprüche habe ich bei streikbedingten Flugausfällen?

Antwort: Wird ein Flug kurzfristig annulliert, für den man bereits ein Ticket hat, gebührt die Erstattung des Ticketpreises gegebenenfalls in Verbindung mit dem Rückflug zum Abflugsort zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Alternativ steht eine Beförderung zum Reiseziel unter vergleichbaren Bedingungen ohne zusätzliche Kosten zu. Die APF empfiehlt, zuerst mit der Airline in Kontakt zu treten, bevor man eigenständig eine alternative Beförderung bucht.

Frage: Welche Leistungen stehen bei Flugverspätungen zu?

Antwort: Sollte der Flug stattfinden, aber verspätet sein, stehen Betreuungsleistungen ab einer zweistündigen Abflugverspätung bei Flugstrecken bis 1.500 km zu (Verpflegung und Getränke bzw. Hotel und Transferkosten bei Verspätungen von mehr als einem Tag). Ausgleichszahlungen gibt es ab einer Ankunftsverspätung von drei Stunden. Fluggäste erhalten je nach der gebuchten Strecke bis zu 600 EUR pro Person zurück. Betroffene können sich an die jeweiligen Beschwerdestellen der Bahn- bzw. Luftfahrtunternehmen wenden. (Regina Bruckner, Andreas Danzer, 21.4.2023)