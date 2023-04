Derzeit unterwegs in Großbritannien: Medienministerin Susanne Raab. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) ist für einen zweitägigen Kurztrip nach Großbritannien aufgebrochen. Dort tauscht sie sich laut einer Aussendung mit Vertretern der Politik, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und privater Medienunternehmen aus. Im Fokus stehen dabei die aktuelle Situation britischer Medien, das Zusammenspiel von öffentlich-rechtlicher und privater Medien wie auch die Digitalisierung.

Letztere beiden Punkte beschäftigen Raab derzeit auch im Rahmen von weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine ORF-Gesetzesnovelle, die neben der bereits angekündigten Einführung einer Haushaltsabgabe anstatt der gerätegekoppelten GIS auch mehr Freiheiten für den ORF im Digitalen bereithalten soll. Private Medienhäuser beäugen dies skeptisch, fürchten sie doch ob der Marktmacht des ORF unter die Räder zu kommen und verlangen etwa Werbebeschränkungen oder Adaptierungen auf ORF.at.

Raab tauscht sich Donnerstag und Freitag etwa mit Robert Specterman-Green, dem Direktor für Medien und Kreativwirtschaft im "Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)", dem Medienunternehmen "Freemantle" oder auch Vertretern der BBC aus. Auch die Teilnahme an der Wirtschaftstagung "Austria Connect UK" ist geplant. (APA, 20.4.2023)