Der Vorwahlkampf der US-Republikaner erinnert an einen Mikado-Spieleabend im Familienkreis am Küchentisch: Wer sich bewegt, verliert. Zu viel steht auf dem Spiel für potenzielle Kandidatinnen oder Kandidaten im parteiinternen Kampf gegen Ex-Präsident Donald Trump. Dieser hatte seine Kandidatur frühzeitig verkündet. Doch was anfangs wie ein kapitaler Fehlstart aussah, scheint sich nun als smarter Schachzug zu erweisen. Daher gilt es nun, vorsichtig zu sein, um seinen eigenen Spielzug nicht zu verpatzen.

Hat Ron DeSantis das Zeug zum Präsidenten? Viele zweifeln daran. Foto: Imago / USA Today Network

Trotz seiner juristischen Probleme in New York liegt Trump bei diversen Umfragen, die das Analyse- und Umfrageportal "FiveThirtyEight.com" systematisch auswertet und die sich explizit auf die republikanischen Vorwahlen im Jahr 2024 beziehen, gut im Rennen. Teilweise sogar sehr gut. Große Überraschung bei diesen Daten: Der potenzielle Herausforderer Trumps, der erzkonservative Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, liegt nicht etwa vorne oder gleichauf mit Trump – sondern stets abgeschlagen, teilweise mit einem Respektabstand von bis zu 35 Prozentpunkten.

Vor dem Hintergrund dieser für DeSantis ernüchternden Daten erscheint es verständlich, dass sich der 44-Jährige bisher noch nicht offiziell zu einer Kandidatur für die republikanische Partei entschlossen hat. Denn egal, wer gegen Trump antritt: Wenn er oder sie in den Umfragen nicht schon jetzt deutlich vor Trump liegt, wird im echten Ausscheidungsrennen ab Jänner 2024 wohl nur schlechte Karten haben gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Dieser hat den Vorteil, über ein großes Wahlkampfbudget zu verfügen – und über eine fanatische, lautstarke Wählerbasis. Sich da Gehör zu verschaffen ist schwierig.

Zu früh gestartet

Diese Erfahrung mussten schon die frühere amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley (51), der Unternehmer Vivek Ramaswamy (37) und der vormalige Gouverneur von Arkansas Asa Hutchinson (72) machen: Sie alle haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen, doch ihre Kampagnen kamen bisher nicht vom Fleck. Nur DeSantis wurde die Fähigkeit zugeschrieben, sich gegen Trump durchsetzen zu können.

Donald Trump, kämpferisch auch vor Gericht – bzw. gerade dort. Foto: AP Photo/Bryan Woolston

Doch diese Einschätzung wird mittlerweile nicht mehr so breit geteilt wie noch vor einigen Wochen. Es muss DeSantis besondere Schmerzen bereiten, wenn ein Landsmann und Parteifreund aus Florida mit fliegenden Fahnen ins Lager von Donald Trump überwechselt: Der Abgeordnete Vern Buchanan diktierte vor wenigen Tagen nach einem Dinner mit Trump in dessen Luxusanwesen Mar-a-Lago in die Mikrofone: "Wenn wir unsere Wirtschaft wieder auf Kurs bringen wollen, dann ist Donald Trump genau der Richtige dafür."

Maga-Revival?

Der ehemalige (und nach Buchanans Wunsch: der nächste) Präsident der USA müsse Steuern senken, den Grenzschutz verstärken, profitable Handelsabkommen durchboxen. Kurzum: Die USA müssten künftig wieder im Mittelpunkt stehen, schlug Buchanan Töne an, die an den Trump’schen Maga-Schlachtruf ("Make America Great Again") erinnern: "Präsident Trump hat es schon einmal getan und wird es wieder tun."

Das sind schlechte Nachrichten für Ron DeSantis: Denn solche Statements muss er sich momentan immer öfter anhören: Laut der Zeitung "Miami Herald" haben sich von 20 republikanischen Kongressabgeordneten aus Florida schon sieben für Trump erklärt; nur eine – nämlich Laura Leigh – legt sich hingegen auf DeSantis fest. Nach anderen Quellen mögen es derer drei sein – jedenfalls aber viel zu wenige. Man sieht also, dass DeSantis momentan Probleme hat, seine eigene Hausmacht auszubauen. Unterstützung wird er also woanders finden müssen.

Was ist also passiert mit dem Gouverneur von Florida, der erst im vergangenen November einen sensationellen Wahlsieg bei den Zwischenwahlen einfahren konnte, während andere republikanische Kolleginnen und Kollegen enttäuschten?

Aus Anklage Kapital geschlagen

Trump, das lässt sich nun sagen, hat es geschafft, aus seinen Problemen mit der Justiz (er wurde vor wenigen Tagen in New York wegen finanzieller Verfehlungen um Wahlkampf 2016 angeklagt und musste vor Gericht erscheinen) Kapital zu schlagen. DeSantis hingegen musste einige Rückschläge und Pannen verzeichnen: etwa wegen seiner unklaren Haltung zum Ukrainekrieg und seiner Differenzen mit dem Medienkonzern Disney – immerhin einer der größten Arbeitgeber in seinem Heimatbundesstaat.

Das veranlasste finanzstarke Sponsoren zuletzt dazu, ihr Portemonnaie geschlossen zu halten – sie wollen erst sehen, ob DeSantis tatsächlich "das Zeug hat, um Präsident zu werden". Der "Miami Herald" und die "New York Times" stellten es zuletzt schon ziemlich deutlich infrage, ob der Gouverneur tatsächlich ein "Trump-Slayer" sein könnte. (Gianluca Wallisch, 21.4.2023)