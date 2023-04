Ermittelt als Privatdetektivin mit besonderen Fähigkeiten: Sie erkennt, wenn jemand lügt. Die Serie startet am 24. April auf Sky

Charlie erkennt, wenn Menschen lügen. Ihr Talent bringt sie immer wieder in heikle Situationen. Foto: Peacock/Sky

Bei manchen Serien genügt zu wissen, wer mitspielt. Natasha Lyonne ist der Star von "Poker Face", und das allein reicht als Empfehlung. Streamingjunkies kennen die rothaarige Darstellerin mit der rauchigen Stimme gut aus "Orange Is the New Black" und "Russian Doll". Play.

Worum geht es?

"Poker Face" erzählt in zehn Episoden von den Abenteuern der Privatdetektivin Charlie, die eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt: Sie erkennt, wenn jemand lügt. Mit ihrem Plymouth Barracuda tourt sie als menschlicher Lügendetektor quer durch die USA und trifft bei jedem Stopp auf neue Charaktere und seltsame Verbrechen. Die Serie ist ab 24. April auf Sky abrufbar.

Warum macht sie das?

Zu Beginn der Serie serviert Charlie als Cocktailkellnerin in einem Kasino in Las Vegas, wohnt in einem Wohnwagen und versteckt sich wegen ihres Rufs als siegessichere Pokerspielerin. Ihre ungewöhnliche Begabung weckt das Interesse des zwielichtigen Kasinobosses Sterling Frost Jr. (Adrien Brody), mit dem Charlie schnell eine spezielle Art von "Bullshit-Bingo" spielt. Eine Menge "Bullshit" serviert ihr Sterling. Als eine befreundete Kellnerin stirbt und Charlie nach zu viel Wahrheit oder Bullshit fliehen muss, nimmt der rasante Ritt seinen Anfang.

Wer spielt mit?

"Poker Face" lebt nicht zuletzt von den Gaststars. Eine Auswahl: Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, David Castañeda, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jack Alcott, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson und Tim Meadows.

Wer hat's gemacht?

"Knives Out"- und "Glass Onion"-Autor und -Regisseur Rian Johnson hat den Pilotfilm geschrieben und inszeniert; die folgenden neun Episoden wurden von anderen Autoren und Regisseurinnen übernommen. Bei einer Folge legte Lyonne selbst Hand an.

Wie läuft das ab?

Jede der 45- bis 65-minütigen Episoden beginnt mit einem Mord, über den Charlie stolpert und dann die Wahrheit herauszufinden versucht. Als Detektivin ist sie zwar mit hervorragender Intuition und einem wachen Verstand ausgestattet, in kriminellen Geschäften eher unerfahren, bringt sie sich aber immer wieder in heikle Situationen. Dank einfallsreicher Wendungen gelingt es natürlich meist in letzter Sekunde, sich daraus zu retten. Clever.

Soll man sich das anschauen?

Man muss. Die Krimiserie von Autor und Regisseur Rian Johnson für Peacock gehört zu den Highlights des Jahres im Actionkrimigenre. Die Struktur der Erzählung ist kurzweilig und geradezu altmodisch: Jede Folge erzählt eine abgeschlossene Geschichte, eine Stunde Serienunterhaltung mit definiertem Ende. Wer den Schwung von "Glass Onion" mag und dabei obendrein noch Wert auf Originalität setzt, ist gut bedient. Die Gastauftritte sind ein Leckerbissen für sich. Kurz: Man kann sich nicht sattsehen.

Mit getönter Fliegersonnenbrille und ihrem unverwechselbaren sonnengebleichten Struwelhaar, rauchiger Stimme und kräftigen Fluchausdrücken mischt Charlie die kriminelle Gesellschaft auf. Peacock hat die zweite Staffel schon bestellt. Danke. (Doris Priesching, 24.4.2023)