Kann’s der Kahn? Zweifel an der Problemlösungskompetenz des Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München sind gestattet. Foto: APA/AFP/KERSTIN JOENSSON

Die Fußballweltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea gebar dem Göttergeschlecht der Titanen ein neues Mitglied namens Oliver Kahn. Der Torhüter der Bayern sorgte seinerzeit fast im Alleingang dafür, dass die nicht rasend überzeugende deutsche Nationalmannschaft das Finale erreichte. Dass ausgerechnet Kahn, durch einen Kapselriss im Ringfinger gehandicapt, dann im Endspiel zu Yokohama gegen Brasilien (0:2) patzte, hatte keinen Einfluss mehr auf seine Wahl zum besten Spieler des Turniers – diese Ehre war noch nie einem Goalie zuteilgeworden. Und nachgemacht hat es Kahn auch noch kein Schlussmann.

Auf den neuen Spitznamen war Kahn sogar so stolz, dass er den Hersteller von Tormannhandschuhen, der sich erfrecht hatte, sein neuestes Modell "T1tan" zu nennen (mit 1 statt i), 2018 wegen angeblicher Verletzung seine Namensrechte vor Gericht zerrte, um Unterlassung und 250.000 Euro Schadenersatz zu erwirken. Das Verfahren endete mit einem Vergleich.

Seit Jänner 2020 sitzt Kahn im Vorstand der Bayern München AG, im Sommer jährt sich sein Avancement zum Vorstandsvorsitzenden als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge zum zweiten Mal. Titanisch wird seine Bilanz aus sportlicher Sicht dann nicht sein. Nach dem Aus im Pokal gegen Freiburg und dem doch klaren Scheitern an Manchester City im Viertelfinale der Champions League (gesamt 1:4) können sich die Bayern schon glücklich schätzen, wenn sie zum zweiten Mal en suite wieder nur deutscher Meister werden. Es wäre der elfte einschlägige Titel in Folge.

Wunde und Finger

"Wir werden wieder angreifen", sagt Kahn nach dem 1:1 gegen ManCity sichtlich um Haltung bemüht. Auch Präsident Herbert Hainer meinte den nächsten Anlauf auf die Champions League, wenn er den Griff ins Gesparte versprach, um einen Stürmer zu holen, der sich diese Bezeichnung auch durch das regelmäßige Erzielen von Toren verdient. Den Finger auf die eigentliche Wunde nach dem dritten Viertelfinal-Aus in der Champions League in Serie legte allerdings die Bild-Zeitung. Kahn, der Vorstandsvorsitzende, "wackelt brutal", schrieb die in Sachen Bayern gewöhnlich gut informierte Boulevardzeitung.

Bezeichnend war dabei, dass der nominell wesentlich weniger mächtige Sportvorstand Hasan Salihamidžić offenbar nicht in der Ziehung ist, obwohl natürlich auch er beim fliegenden Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel eine wesentliche Rolle spielte und mit Kahn die Transferpolitik der vergangenen Monate verantwortet.

Salihamidžić als Hoeneß-Mann?

Eine Erklärung dafür, warum sich "Brazzo" sicher fühlen kann, lieferte Jan Age Fjörtoft als Experte bei Servus TV. Salihamidžić sei der Mann von Uli Hoeneß. Dass über den Kopf des Ehrenpräsidenten hinweg an der Säbener Straße immer noch keine wichtige Personalie entschieden wird, musste der Norweger gar nicht extra betonen. Die Trennung von Kahn sei längst ein "laufendes Verfahren", twitterte Fjörtoft noch. Der 53-Jährige habe keine Lobby beim Rekordmeister. Präsident Hainer stehe als Interimslösung bereit, ja sogar ein Comeback des 71-jährigen Hoeneß werde diskutiert.

Hasan Salihamidžić hat das Vertrauen von Uli Hoeneß. Foto: REUTERS/Lukas Barth

Zumindest Tuchel, der bis Sommer 2025 unterschrieben hat, dürfte relativ sicher sein – solange nicht die Meisterschaft auch noch flöten geht. Am Samstag gastiert er mit seiner geknickten Truppe in Mainz. Es ist bezeichnend und dem alten Bayern-Verständnis nach sogar demütigend, dass in diesem Zusammenhang auf die gegenwärtig gute Verfassung der Nullfünfer von Coach Bo Svensson hingewiesen wird, die in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen sind.

Nach dem Remis gegen ManCity reagierte sich Tuchel am Schiedsrichter ab, Vorwürfe an seine Spieler vermied er. "Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hinwollen – ganz nach oben", sagte Kahn. Der Vorstandschef könnte auf dem Weg dorthin leicht abhandenkommen. (Sigi Lützow, 20.4.2023)