Vier Ex-Spitzenbeamte sollen einem angeblichen Foltergeneral aus Syrien widerrechtlich Asyl in Österreich verschafft haben. Davon will der frühere Verfassungsschutzchef erst durch Ermittlungen erfahren haben

Amtsvermerke, Klassifizierungen, Legendenpapiere: Derzeit läuft ein Prozess am Wiener Landl, in dem sperrige Begriffe ein Dauerzustand sind, der aber auch einen seltenen Blick hinter die Kulissen des österreichischen Verfassungsschutzes ermöglicht.

Diese Geschichte dreht sich um vier Ex-Spitzenbeamte, die einem mutmaßlichen syrischen Kriegsverbrecher hierzulande im Jahr 2015 widerrechtlich Asyl verschafft haben sollen. Das dürfte als Freundschaftsdienst für den israelischen Geheimdienst Mossad gedacht gewesen sein. Im Raum steht nun Amtsmissbrauch.

Peter Gridling war von 2008 bis 2020 der oberste Staatsschützer in Österreich. Nach einer Razzia in der Behörde wurde er von Ex-Innenminister Herbert Kickl für kurze Zeit suspendiert.

Foto: Hans Punz

Im Prozess wird immer wieder deutlich, wie nachlässig der Verfassungsschutz in der Causa gearbeitet haben dürfte. Wie die Aussage des angeklagten Ex-Spionagechefs P. am Donnerstag vor Gericht nahelegt, hat man intern lange gar nicht gewusst, welches Kaliber man sich da mit dem ehemaligen syrischen General Khaled A. ins Land geholt haben könnte. Dabei erhielt man recht flott, im Jahr 2016, von der Nichtregierungsorganisation CIJA mit Sitz in Den Haag Informationen über umfassende Foltervorwürfe gegen H., hielt diese aber für zu vage. Ein Treffen dazu fand im Justizministerium in Wien statt. Aber man traute der CIJA, die sich mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Syrien befasst, nicht.

Vor allem: weil man die Organisation im Verfassungsschutz nicht gekannt haben will. "Wir wollten wissen, wer diese Organisation ist, welche Interessen sie vertritt und wer dahintersteckt", sagte P. Dass der Staatsschützer selbst oder einer seiner Kollegen dazu eine simple Recherche aus freien Quellen angestellt habe, daran konnte er sich aber nicht mehr erinnern.

Wenn das Vertrauen fehlt

"Wie glaubwürdig die CIJA ist, ist eine Sache von 30 Minuten", monierte folglich die Oberstaatsanwältin und legte gleich mehrere Artikel internationaler Zeitungen aus jener Zeit vor, die sich in ihren Recherchen auf die Organisation bezogen. Eine schleißige Arbeit wollte sich der frühere Spionagechef zwar nicht nachsagen lassen – hatte dazu aber auch nicht mehr beizutragen.

Stattdessen soll man unter den Angeklagten beschlossen haben, gegen die CIJA zu ermitteln. So lautet zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Konkret habe sich eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes nach Den Haag begeben, um Fotos von dem angeblichen Sitz der Organisation zu machen. Welche Gespräche darauf folgten, war P. nicht mehr erinnerlich: "Ich nehme mir auch keine Tonbänder mit, damit ich später protokollieren kann, was gesagt wurde." P. wollte den Auftrag jedenfalls nur an die Mitarbeiterin weitergeleitet haben. "Wir wollten verifizieren, ob es die Organisation überhaupt gibt."

Wenn man sich so unsicher gewesen sei, warum habe man keinen anderen Partnerdienst um Hilfe gebeten, wollte dann der Staatsanwalt wissen. "Das kann beim Partner etwas in Bewegung setzen", sagte P. "Der muss ja wissen, was der Grund der Anfrage ist – das galt es zu vermeiden." Verständigt worden sei allerdings der Mossad.

Unglaublicher Usus

Dann trat ein prominenter Zeuge in die Mitte des Gerichts: der ehemals oberste Staatsschützer Peter Gridling. Während seiner Amtszeit kam es zu dem besagten "Deal" rund um Khaled H. Aber Gridling, mittlerweile im Ruhestand, wollte davon erst durch die späteren Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erfahren haben: "Ich war mit dieser Causa nie befasst."

Was unglaublich klingt, dürfte im Staatsschutz Usus sein. "Es dringt nicht jede Amtshandlung zur Direktion vor", sagte Gridling. In der Regel würden Kooperationen auf der Ebene der jeweiligen Referate abgehandelt. Nur "Größeres" habe Gridlings Stellvertreter in der Direktion übernommen. Dieser sei für die Operationen zuständig gewesen.

Aber hätte Gridling von seinem Vize nicht über einen solch sensiblen "Deal" und die Foltervorwürfe informiert werden müssen? "Es ist nicht verpflichtend", sagte Gridling. "Mich zu involvieren wäre im Sinne der gesamten Verantwortung aber wohl notwendig gewesen."

Wäre es anders gekommen, hätte Gridling nach eigenen Angaben Schritte gesetzt, "um nicht rechtskonformes Handeln zu unterbinden". Auch eine Prüfung der Kooperation mit dem Mossad kam ihm in den Sinn. "Eine Zusammenarbeit ist ja kein Selbstzweck."

Dass das alles von ihm ferngehalten worden sei, erstaune ihn nicht, hielt Gridling bereits in einem Schriftstück aus einem anderen Prozess fest. Dieses wurde neuerlich vorgelegt. Vor Gericht präzisierte er den Inhalt und beklagte die "Machtspiele" in seiner früheren Behörde. (Jan Michael Marchart, 20.4.2023)