Bärin JJ4, die im Trentino einen Jogger getötet hat, wurde am Montag gefangen. Was mit ihr passiert, ist unklar. Foto: APA / AFP / ANSA / Stringer

In der STANDARD-Redaktionskonferenz wurde jetzt engagiert das Thema "Was soll man mit der Bärin machen, die in Norditalien einen Jogger getötet hat?" diskutiert. Davon abgeleitet gab es auch zahlreiche Tipps aus der Bären-Fachliteratur, was man tun soll, wenn man dem Ursus arctos in freier Natur begegnet, was zwar nach wie vor äußerst unwahrscheinlich, aber aufgrund diverser Wiederansiedlungsprogramme eben nicht ganz unmöglich ist: Ruhe bewahren, langsam zurückgehen, immer daran denken, dass Bären schneller laufen und besser klettern können als jeder Mensch; im äußersten Notfall hinlegen und den Nacken schützen.

Neben der Bärendiskussion gibt es ja auch eine Wolfsdiskussion, wobei Wölfe in Zentraleuropa schon wesentlich häufiger geworden sind. Die Diskussion wird begleitet von Sorge um a) Schafe, b) den Tourismus und c) Kinder, die attackiert werden könnten.

Ohne das jetzt bagatellisieren zu wollen – aber man darf da schon anmerken, dass rund 800 Kinder jährlich in Österreich nach einem Hundebiss eine Spitalsbehandlung benötigen. Und dass in zwei von drei Fällen der Hund aus dem Bekanntenkreis stammt. Vor allem Kleinkinder können die Signale eines gestressten Hundes nicht deuten.

Davon ausgehend könnte einem einfallen, dass wir viel eher als Anleitungen für den Umgang mit Bären und Wölfen eine vernünftige Ausbildung im Umgang mit den ganz normalen Haushunden brauchen können. (Hans Rauscher, 20.4.2023)