WKStA führte am Donnerstag Sicherstellung bei "Heute" durch; Rampenschau über Rechtsstreit um Lauda-Erbe; Schumacher-Familie plant rechtliche Schritte nach KI-"Interview"; ORF-"Schauplatz" über bewusstes Leben ohne Kinder; Trailer zu Netflix-Agentenserie "Fubar" mit Arnold Schwarzenegger; "Love is blind" auf Netflix; Frauen gegen die Mafia in "The Good Mothers"

Ein Foto von Evgeniy Maloletka der zeigt die Bergung einer hochschwangeren Frau im zerstörten ukrainischen Mariupol. Er hat damit den internationalen Fotowettbewerb "World Press Photo" gewonnen. Foto: AP, Evgeniy Maloletka

Hier kommen die Mediennews von heute:

Medienpolitik: Neuem ORF-Gesetz mit Abgabe für alle droht EU-Beschwerde – Finnische Medienunternehmen setzten mit EU-Beschwerde Textbeschränkungen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch – VÖZ kündigt rechtliche Schritte bei "unverhältnismäßiger Ausdehnung des ORF-Finanzrahmens" an

Weltbeste Pressefotos: Foto mit verletzter schwangerer Frau in der Ukraine ist World Press Photo 2023 – Evgeniy Maloletkas Bild einer bei einem Luftangriff evakuierten Schwangeren erfasst laut Jury "die Absurdität und den Horror" des Krieges

Rampenschau: Rechtsstreit um Lauda-Erbe: Ein Urteil ist bereits gefällt – Birgit Lauda klagt die Privatstiftung Niki Laudas. Der Boulevard kreiert das Bild der einsamen, verbitterten Witwe, die aus reiner Geldgier um ihr Erbe kämpft

Inseratencausa: WKStA führte am Donnerstag Sicherstellung bei "Heute" durch – Ende März setzte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt bereits eine Hausdurchsuchung beim Boulevardblatt um. Es geht um die Inseratenaffäre

Formel 1: Schumacher-Familie plant rechtliche Schritte nach KI-"Interview" – "Die Aktuelle" titelte "Das erste Interview" sowie "Weltsensation" über ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Gespräch

"Leben ohne Kinder": ORF-"Schauplatz" über Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden – Reporterin Tiba Marchetti spricht mit Frauen über Kinderwunsch, Verantwortung und die verschiedenen Lebensentwürfe – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

Trailer veröffentlicht: Netflix-Agentenserie "Fubar" mit Arnold Schwarzenegger läuft Ende Mai an – Der Hollywood-Star und Monica Barbaro spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich CIA-Agenten sind

"Love is blind" auf Netflix: Wie blind kann man bitte sein? Vergangene Staffeln waren geprägt von konservativen und toxischen Männern, in Staffel vier dagegen überragte der Tropus des Mean Girls, der bösen Frau

Disney-Serie: Frauen gegen die Mafia in "The Good Mothers" – In der von wahren Ereignissen inspirierten Serie zerschlagen die Ehefrauen und Töchter der Bosse die kalabrische Mafia von innen heraus

Angebot: Zehn Redakteure der "Kleinen Zeitung" meldeten laut Chefredakteur Patterer Interesse an Abgang an – Einvernehmliche Dienstauflösungen sollen "rasch kompensiert" werden und keine Auswirkungen auf das Blatt haben. Xenia Daum wird Digitalgeschäftsführerin

Medienpolitik: Hans Peter Doskozil fordert Erhalt der "Wiener Zeitung" – Einstellung durch ÖVP-Grüne Bundesregierung für Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Kandidat "nicht nachvollziehbar"

Nach Demo: Journalistenorganisationen appellieren an Innenminister: Polizei muss bei Demos Pressefreiheit gewährleisten, nicht behindern – Presseclub Concordia, die JournalistInnengewerkschaft und Reporter ohne Grenzen sehen ein "strukturelles Problem"

Kurztrip: Medienministerin Susanne Raab für Austausch über europäische Medien in Großbritannien – Im Fokus stehen dabei die Situation britischer Medien, das Zusammenspiel von öffentlich-rechtlicher und privater Medien wie auch die Digitalisierung

Dominion-Klage: Schadenersatz in Millionenhöhe dürfte Fox finanziell schwer treffen – Nach einer beispiellosen Wahllügen-Kampagne zahlt der US-Medienkonzern Fox fast 800 Millionen Dollar Schadenersatz. Der Vergleich soll wohl einen peinlichen Prozess verhindern

Salzburg-Wahl: Sondersendungen im ORF und bei Privatsendern – Vierstündige "ZiB Spezial" auf ORF 2 – Wahlsondersendung ab 16.45 Uhr bei Servus TV – Ganztägige Berichterstattung bei Puls 24 und oe24.tv

Switchlist: Marija, Die Märtyrer-Kinder, Braucht die Welt Kryptogeld? – TV-Hinweise für heute Abend.

