Es ist das vielleicht einfachste aller Zeichenprogramme und seine Möglichkeiten sind im Vergleich zu Tools wie Photoshop oder Gimp extrem beschränkt. Fülltool, Radierer, Pinsel, Textwerkzeug und geometrische Formen. Ebenen, Transparenzeinstellungen, Vektorgrafiken oder Effekte sucht man vergebens. Die Basics eben.

Die Rede ist natürlich von Microsoft Paint, das 1985 in Windows 1.0 debütierte, damals aber noch eine für Microsoft lizenzierte Variante von PC Paintbrush der Firma Zsoft war. Gerade die Einfachheit ist es aber, die Paint seinen Kultstatus eingebracht hat. Trotz des limitierten Funktionsumfangs wurden damit schon allerlei aufwendige Projekte umgesetzt – etwa das Game "World of Horror", das von einem Zahnarzt entwickelt wurde.

Der Entwickler Samperson hat es nun aber geschafft, MS Paint um ein neues Feature anzureichern, das wohl vielen Nutzern gefallen dürfte. Seine Modifikation macht das Zeichentool auch zu einem kleinen Animationsstudio.

Mit wenigen Klicks zur Animation

Wie eine kurze Vorstellung auf Twitter zeigt, wird dabei ein weiteres Fenster geladen, in dem die aktuelle Zeichnung als Einzelbild einer Animation abgehandelt wird. Man kann zwischen den Frames hin- und herschalten und diese in Paint editieren. Per Klick lassen sich neue Frames ergänzen oder bestehende löschen und auch die bisher erarbeitete Animation abspielen.

Welche Exportfunktionen es gibt, lässt er dabei offen. Das Feature könnte auch eine gewisse praktische Relevanz entfalten, weil sich damit einfach 2D-Animationen für Videospiele ("Sprites") und andere Zwecke umsetzen lassen.

Samperson erwägt, seine Erfindung zu veröffentlichen, will sie davor aber noch fertigstellen und ihr den Feinschliff verpassen. Zu diesem Zwecke sucht er Betatester über seinen Discord-Channel.

Es ist auch nicht die erste "Anpassung" eines bekannten Windows-Tools, die von dem Entwickler umgesetzt wird. Im vergangenen Oktober war es ihm mit dem Projekt "Doompad" gelungen, den integrierten Texteditor zu nutzen, um darin das Shooter-Urgestein "Doom" zu spielen. (gpi, 21.4.23)