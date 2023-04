In dieser Galerie: 3 Bilder Outputs, die von StableLM erzeugt wurden. Foto: Stability AI Foto: Stability AI Foto: Stability AI

GPT 4.0 hier, Bard dort und mit Alpaca 7B haben sich auch Stanford-Forscher kürzlich an einem KI-Sprachmodell versucht. Nun steigt allerdings ein durchaus gewichtiger Name in den Ring. Nämlich Stability AI, also jene Entwickler, die hinter dem Bildgenerator Stable Diffusion stecken.

Es läuft in seiner Standard-Ausführung mit sieben Milliarden Parametern, wobei auch eine kleinere Variante mit drei Milliarden zur Verfügung steht. Später sollen auch noch Modelle veröffentlicht werden, die mit 15 bis 65 Milliarden Parametern arbeiten.

Neben einem Bildgenerator hat Stability AI nun auch ein umfassendes Sprachmodell als Open Source veröffentlicht. Dieses Symbolbild wurde mit StableLMs "Schwester", Stable Diffusion, generiert. Foto: DER STANDARD/Pichler/Stable Diffusion

Sprache und Code

StableLM soll neben realistischer Sprache auch Programmiercode generieren können. Trainiert wurde es mit einer frei verfügbaren Datensammlung namens "The Pile", die unter anderem Material aus der Wikipedia, von Stack Exchange sowie der PubMed-Datenbank enthält.

Die beiden fertigen Modelle können auf Github heruntergeladen, und sie können von jedem unter den Auflagen der Creative-Commons-BY-SA-4.0-Lizenz genutzt (auch kommerziell), adaptiert und weiterverbreitet werden. Wer die Fertigkeiten und Limits erproben möchte, kann das größere Modell auf der Plattform Hugging Face testen.

Stability AI warnt allerdings auch vor den Limitationen. Auch dieses Sprachmodell ist nicht davor gefeit, Dinge zu "halluzinieren" oder Stereotypen abzubilden. Ziel der Entwicklung ist es, so hält man in einem Blogpost fest, eine "unterstützende KI" zu liefern, die effizient ist und praktischen Mehrwert bietet. Es gehe nicht um eine "gottähnliche" Schöpfung, sondern um ein Hilfsmittel für mehr Produktivität und kreative Tätigkeiten. (gpi, 21.4.23)