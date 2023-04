Peter Schröcksnadel will die Bachforelle retten. Foto: APA/HANS PUNZ

Peter Schröcksnadel ist nach Wien gekommen, um über die Forelle und nicht über den Klimawandel zu sprechen. Dem früheren ÖSV-Präsidenten ist als passioniertem Fliegenfischer ein Dorn im Auge, dass sich die Population der Bachforelle in den vergangenen Jahren stark verringert hat. Mit einem eigens mit Gleichgesinnten gegründeten Fonds ("River and Nature Trust") will der Tiroler gegensteuern. Der Plan: Mittels intakter Flussnatur für eine Balance der Lebewesen im und um das Wasser sorgen.

So weit so gut, hätte nicht der TV-Sender Puls 24 die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den 81-Jährigen bei seinem Wien-Besuch mit Fragen zur Klimaerwärmung konfrontiert. "Der Schneemangel ist Wetter, aber nicht Klima. In Amerika haben sie die größte Kältewelle, die niedrigsten Temperaturen, seit sie Aufzeichnungen haben. In Japan dasselbe. Bei uns ist es wärmer. Das sind Wetterphänomene, aber nicht Klima", sagte der frühere ÖSV-Boss sichtlich genervt. Er mache sich keine Sorgen um die Zukunft des Skisports. "Wir werden in 50 Jahren noch genauso Skifahren wie jetzt. Zwei Grad wärmer macht den Skigebieten gar nichts."

Dass es in den vergangenen Wintern weniger geschneit hätte als früher, wollte er so nicht stehen lassen. "Nein, das stimmt nicht. Hören wir auf mit dem Interview. Ich spreche über die Forelle und sonst gar nichts." Ende. (honz, 20.4.2023)