Sie ist Anlaufstelle für Nachtvögel, Übermotivierte und auch die Übriggebliebenen: Banes Bar in der Köllnerhofgasse 3 in der Wiener Innenstadt. Dort zwischen Lugeck und Fleischmarkt zeichnet sich das Beisl seit mehr als 30 Jahren als Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Nachtschwärmer aus. Denn als eine der wenigen Bars geht es hier erst so richtig rund, wenn die anderen Lokalitäten bereits zugesperrt haben. Die leicht schummrige Weinbar wurde auch deswegen zum Kult, weil hier tief in der Nacht noch Essen serviert wird. Betreiberin Renate Suleic-Duda tischt ihren Gästen auch um drei Uhr in der Früh noch Gulasch auf.



Nun steht das Kultlokal vor dem Aus – zumindest in der Form, wie man es kennt. Suleic-Duda hat die Bar an neue Betreiber übergeben, die mit 1. Mai das Ruder übernehmen. Wer genau Banes Bar weiterführt, wollte Suleic-Duda auf STANDARD-Anfrage nicht sagen. Sie hoffe aber, dass die neuen Betreiber die Bar so weiterführen, wie sie und ihr Mann es die letzten 30 Jahre gemacht haben. "Aber wissen S' eh, jeder neue Besitzer bedeutet auch Veränderungen", sagt sie.

Aus nach über 30 Jahren: Banes Bar. Foto: Michael Hausenblas

Pension genießen



Dass Suleic-Duda ihre Bar hergibt, liegt an ihrem Alter und ihrer Gesundheit. Seit ihr Mann vor nicht allzu langer Zeit verstarb, leitet sie das Beisl ganz allein. Jeden Tag, jede Nacht steht sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter der Theke: "Ich hatte seither keinen freien Tag." Nun will die 64-jährige Barbesitzerin ihre Pension genießen, solange es ihr gesundheitlich noch gut genug geht, und endlich Ruhe in ihren Alltag einkehren lassen.

Banes Bar wurde zu Beginn der 90er-Jahre eröffnet. Eigentlich als Weinbar gedacht, entwickelte sich die Lokalität zu einem Nachtlokal, das bis zum Morgengrauen geöffnet hat. Die neuen Betreiber sind laut Suleic-Duda relativ neu in der Gastro-Szene. (rec, 21.4.2023)