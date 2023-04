Wer den dürftigen Klang seines Smart-TV aufbessern will, stößt schnell auf kryptischen Tech-Sprech und viel Marketing-Blabla. Wir klären, was sich wirklich lohnt

Soundbars wie die Sonos Beam 2 werben mit Raumklang.

"Ton und Musik machen 50 Prozent der Unterhaltung in einem Film aus", sagte George Lucas, der Schöpfer von "Star Wars". Als er vor 46 Jahren den ersten Film seiner Weltraumsaga drehte, war nicht absehbar, dass der heimische Fernseher jemals in Konkurrenz mit den großen Kinos treten würde.

Aus flachen Boxen kommt dünner Ton

Mit hochauflösenden Smart-TVs müssen sich aber auch Laien mit einem oft übersehenen Thema beschäftigten: dem Ton. Denn der Sound aus dem wenige Millimeter schlanken Display klingt, nun ja, oft dünn. Das ist technisch bedingt: Ultraflache Bauformen beißen sich nun mal mit voluminösen Boxen.

Zwar tüfteln die großen Fernseherhersteller an maßgeschneiderten Lösungen und holen sich Industrieveteranen, um die Mini-Lautsprecher zu designen. Und ja, der Ton von Flachbildschirmen ist über die Jahre deutlich besser geworden – reicht aber immer noch nicht an Standalone-Soundlösungen heran. Doch wie bei Fernsehern auch, wird man als Konsumierender mit tausenden Abkürzungen, angeblichen Wundertechnologien und Fachausdrücken überschüttet. Doch was bringt das Heimkino soundtechnisch wirklich vorwärts, und hinter welcher Buchstabenkombo verbirgt sich nur Marketing-Müll?

Soundsystem oder Riegel?

Zuallererst steht die Entscheidung: Soundsystem oder doch lieber eine Soundbar? Ein Soundsystem ist wahrscheinlich klanglich überlegen, hat aber den Nachteil, dass man einiges an Bastelei erledigen muss. Die üblichen Lautsprecherkabel sind zwar als Meterware um kleines Geld zu haben und lassen sich auch gut hinter Sesselleisten und Möbeln verstecken, dürften aber nicht in allen Wohnsituationen infrage kommen.

Viel gravierender dürfte für die meisten das Platzproblem sein. Für ein einigermaßen passables Surround-Erlebnis müssen fünf Boxen plus ein Subwoofer im richtigen Abstand im Raum verteilt werden. Kommen dann noch Deckenlautsprecher dazu, bleibt wahrscheinlich nur der Griff zu Bohrmaschine und Akkuschrauber.

Moderne Heimkinoanlagen wie jene von LG bieten wohl den besten Surroundklang, brauchen aber Platz. Foto: LG

Moderne Soundbars versuchen die Vorzüge von mehreren Boxen in einem mehr oder weniger großen Plastikriegel zu vereinen. Das passiert einerseits hardwareseitig, andererseits wird mit spezieller Software ein wenig nachgeholfen. Entgegen der Meinung vieler Soundpuristen funktioniert das erstaunlich gut und kommt dem Klang von Einzellautsprechern zumindest einigermaßen nahe. Das macht die früher oft belächelten Soundbars zu einer echten Alternative, und man erspart sich Bohr- und Verlegearbeiten.

5.1 und 7.1.x: Was soll der Zahlensalat?

Ganz egal ob Multispeaker-System oder Soundbar, irgendwann stößt man auf kryptisch anmutende Zahlenfolgen wie 2.1 oder 7.1.4. , mit denen die Hersteller werben. Tatsächlich ergibt das alles Sinn, wenn man einmal das System durchblickt hat. Die erste Zahl steht für die im System verwendeten Lautsprecher, die zweite Zahl für die Anzahl der Subwoofer. Bei einem 2.1-System kommen demnach ein normales Stereopaar und ein einzelner Woofer zum Einsatz.

Bei 5.1-Systemen werden fünf Satellitenlautsprecher im Raum verteilt, meist in der Mitte und an den Seiten vor und hinter der Sitzposition – ein klassisches Surroundsystem. Eine schematische Darstellung aller möglichen Varianten gibt es hier. In der jüngeren Zeit wird diese Bezeichnung immer häufiger um eine dritte Ziffer erweitert. Diese gibt die Zahl der Deckenlautsprecher wieder. Ein 7.1.4-System besteht also aus sieben Satellitenlautsprechern, einem Subwoofer und vier Deckenlautsprechern – fertig ist das Raumklang-Setup. Diese Speaker über der Sitzposition sind auch nötig, um in den Genuss der Dolby-Atmos-Technologie zu kommen.

Dolby Atmos und DTS: X – was ist das jetzt wieder?

Dolby Atmos bietet im Wesentlichen zwei Vorteile: Einerseits steht theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Tonspuren zur Verfügung. Zweitens macht es die Technologie möglich, den Ton im Raum zu platzieren. In der Branche hat sich deshalb der Terminus "objektbasiertes Audio" etabliert. Damit klingt Regen, als würde er direkt von der Zimmerdecke prasseln oder ein Flugzeug über den Zusehenden hinwegbrausen.

Nötig sind dafür aber mindestens zwei Deckenlautsprecher. Wer keine Lust hat, die Zimmerdecke anzubohren, kann auf sogenannte Upfiring-Lautsprecher zurückgreifen. Diese werden auf den Frontlautsprechern angebracht und "schießen" den Ton an die Zimmerdecke, von wo aus der Schall auf den Sitzplatz reflektiert wird. Da es sich dabei um kein vollwertiges Dolby-Atmos-System handelt, wird dieses System als "Dolby Atmos Enabled" verkauft.

Dolby Atmos im Studio. Foto: Dolby

Die gute Nachricht: Viele ältere 5.1-Systeme können mit Deckenlautsprechern zu einem vollwertigen Dolby-Atmos-System aufgerüstet werden. Gerade viele günstigere Soundbars sind zwar Dolby-Atmos-zertifiziert und werben auch mit dem Feature, stattdessen kommt aber eine Software zum Einsatz, die Deckenlautsprecher simulieren soll. "Dolby Atmos Height Virtualization" nennt sich diese Technik, gilt aber als kein vollwertiger Ersatz.

Bei DTS Virtual: X handelt es sich ebenfalls um eine Raumklangtechnologie, nur in diesem Fall von dem US-Unternehmen DTS. Der Unterschied ist, dass hierbei auf Deckenlautsprecher verzichtet werden kann – diese Aufgabe übernimmt eine Software, auch wenn der Hersteller diese als "psychoakustischen Algorithmus" bezeichnet. Die vollwertige Variante nennt sich DTS: X und ist Dolby Atmos in der Funktionsweise recht ähnlich.

Bei all der Technologie darf man aber nie vergessen, dass die tollsten Features der Heimkinoanlage wertlos sind, wenn das Ausgangsmaterial sie nicht unterstützt. Ist ein Film nur in Stereo abgemischt, dann kann bei der cineastisch geneigten Kundschaft auch nur ein Stereosignal ankommen. Es sei denn, man trickst.

Die Schmähs mit dem Hochskalieren

Jeder kennt die Szene aus dem Krimi: Auf einem wackeligen Schwarz-Weiß-Bild einer Überwachungskamera ist ein Verdächtiger zu sehen. Die Ermittler zoomen hinein und können das Gesicht des Täters erkennen. Dass die Auflösung dafür nicht reicht und die Bildinformationen schlicht nicht vorhanden sind, wird gerne ignoriert. Ganz ähnlich verhält es sich mit Tonspuren: Ist nur eine 5.1-Spur vorhanden, wird kein Raumklang daraus. Genauso kann die Soundbar vor dem Fernseher alte Filmklassiker nicht einfach auf moderne Soundsysteme upgraden.

Das hält viele namhafte Hersteller aber nicht davon ab, eigene Systeme zum "Hochrechnen" oder "Upscaling" von Toninformationen auf den Markt zu bringen – am besten mit künstlicher Intelligenz. Das Problem dabei: Zwar können sich diese Systeme positiv auf das Klangbild auswirken, sie können aber auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Das mag eine Geschmacksfrage sein, und die tolle Technik mag in einem Film hervorragend klingen, während sie anderswo total versagt.

Das Problem: Die beste KI steht auf verlorenem Posten, wenn schlicht die Informationen fehlen. Das wiederum bedeutet, dass mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird. Die KI füllt also fehlende Klanginformationen mit einer Interpretation auf. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Deshalb sollten Upscaling-Technologien bei der Kaufentscheidung eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Im Kino sieht man heute noch manchmal das THX-Logo, was ist das?

THX ist ein US-Unternehmen, das von George Lucas gegründet wurde. THX vertreibt selbst keine Produkte und stellt auch keine Audiolösungen bereit. Eher kann man sich das Unternehmen wie eine Art Zertifizierungssstelle für Ton vorstellen.

Der Toningenieur Tomlinson Holman entwickelte Standards zur Vereinheitlichung der Akustik vom Tonstudio bis zum Kinosaal. Als Referenz diente Holman ein "idealer" Kinosaal in Hollywood, in dem die für den Oscar nominierten Filme vorgeführt wurden. Heute schwindet die Bedeutung von THX durch moderne Standards deutlich.

Was ist Spatial Audio, und kann ich das in meinem Heimkinosystem haben?

Spatial Audio ist eine Technologie von Apple und wurde bislang vor allem in Kombination mit den eigenen Airpods vermarktet. Diese verwenden im Grunde übliche Surround-Technologien wie 5.1 und Dolby Atmos und erweitern sie um die Erkennung von Kopfbewegungen. Damit soll beim Ansehen von Filmen mit den Airpods ein Raumklangeffekt erzeugt werden.

Die meisten smarten Lautsprecher lassen sich kombinieren, wie hier die Homepods von Apple. Foto: Apple

Man kann dieses System auch in die heimische Anlage integrieren, indem man beispielsweise ein Apple TV mit den neuesten Homepods koppelt. Apple bewirbt seine Lautsprecher der zweiten Generation damit, dass man mit ihnen Spatial Audio im Heimkino bekommt.

Was ist ein HDMI, und was hat es mit eARC auf sich?

Die HDMI-Schnittstelle war bei ihrer Einführung 2002 eine kleine Revolution. Erstmals war es möglich, Ton- und Bildsignale über ein einziges Kabel zu übertragen. HDMI (High Definition Multimedia Interface) wächst seitdem immer weiter und wird laufend aktualisiert. Das Problem: Dadurch ändern sich auch die Versionsnummern, und als Laie ist es schwer, den Überblick zu behalten.

So wurde der HDMI-1.4-Standard im Jahr 2009 um ARC erweitert. Dieser Audio Return Channel machte es möglich, dass digitale Audiosignale vom Fernseher an eine Soundbar oder einen Receiver geschickt werden – das war der Startschuss für moderne Heimkinosysteme. ARC hatte bei seiner Einführung den Vorteil einer damals hohen Bandbreite von einem Megabit pro Sekunde. Das reichte viele Jahre einigermaßen aus, aber moderne Tonsignale brauchen deutlich mehr Platz auf der digitalen Autobahn. Also wurde der eARC mit HDMI 2.1 eingeführt. Diese Weiterentwicklung bietet eine Bandbreite von bis zu 38 Megabit pro Sekunde. Nur mit eARC lassen sich objektbasierte Formate wie Dolby Atmos und DTS:X ohne Einschränkungen übertragen.

Und was soll ich mir jetzt kaufen?

Ist der Fernseher nach dem Jahr 2009 gebaut, ist die Chance groß, dass ARC unterstützt wird. HDMI 2.1 samt eARC setzte sich ab 2019 durch. Wenn der Fernseher nur den älteren ARC unterstützt, ist die Frage, ob sich die Investition in eine Atmos- oder DTS:X-Anlage überhaupt lohnt. Ist die Ton-Hardware alt, wandeln Streaminganbieter wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ Atmos-Inhalte beispielsweise in das ältere Dolby-Digital-Plus-Format um – mit entsprechenden Qualitätseinbußen. Wer einen älteren Fernseher hat, sollte lieber auf ein herkömmliches Surroundsystem ohne Raumklang ausweichen.

Wer sich beispielsweise eine ältere gebrauchte Soundanlage um kleines Geld kauft, kann auch auf ein optisches Kabel zurückgreifen. Dabei werden Audiosignale in Licht umgewandelt. Diese Technik ist zwar in der Bandbreite limitiert, reicht aber für den Einstieg in die Surroundwelt aus. Raumklang ist mit ihr aber nicht möglich.

Steht eARC zur Verfügung, ist neben dem Budget die Verfügbarkeit von Raumklanginhalten der limitierende Faktor. Bei Netflix und Co setzen sich im Filmbereich Atmos-Inhalte immer mehr durch und sind mittlerweile auch zahlreich vorhanden. Sieht man es wie George Lucas, und 50 Prozent des Filmgenusses kommen vom Ton, dann lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Wer aber lieber Musik streamt und nur ab und zu einen Film schaut, könnte von den Raumklangsystemen enttäuscht sein. Die Inhalte sind zum Teil nur schwer zu finden, und ob die Musikstücke der Lieblingsband im neuen Format erhältlich sind, ist leider oft fraglich. (Peter Zellinger, 23.4.2023)