In der Roten Bar erzählte Julian Hessenthaler, warum die Oligarchennichte am Tag nach der Videoveröffentlichung "komplett baff" war

Ibiza-"Regisseur" Julian Hessenthaler am Donnerstag im Volkstheater Foto: APA/Steinmauer

Die Menge an Securitys, die Donnerstagabend im Volkstheater herumschwirrten, war für das Haus ungewöhnlich. Zu beschützen galt es einen Mann, der sicher viele Feinde hat: den als "Ibiza-Drahtzieher" oder "Ibiza-Detektiv" 2019 bekannt gewordenen Julian Hessenthaler. Vielleicht hätte Hausherr Kay Voges doch gleich die große Bühne bereitstellen sollen. Doch er begrüßte 80 Menschen in der Roten Bar, die rasch ausverkauft gewesen war. Immerhin sahen über den noch eilends eingerichteten Livestream rund 1.000 weitere zu.

Es war Hessenthalers erster Auftritt vor Publikum seit Beendigung seiner Haftstrafe am 7. April, die er zuletzt mit Fußfessel absolvieren konnte. Auf dem Podium saß mit ihm Jean Peters, Investigativjournalist vom Recherchezentrum Correctiv. Er hatte Hessenthaler schon während dessen Haft besucht und die Akten seines Falles studiert. Er sprach auch über den umstrittenen Prozess, in dem Hessenthaler ohne forensische Beweise aufgrund von Zeugenaussagen wegen Kokainhandels zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Nach ihm betrat Hessenthaler unter tosendem Beifall das Podium, über dem zuerst ein großes, fast anachronistisch wirkendes Schwarz-Weiß-Bild des im matten Schein einer edlen Lampe über einen Schreibtisch gebeugten schreibenden Hessenthaler prangte.

Bevor es losging, war aber der Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich, Fritz Hausjell, am Wort. Er habe schon vor zwölf Jahren mehr "Einschleichjournalismus" gefordert, sagte Hausjell, Hessenthaler habe Österreich durch eine Mischung aus "Mut und Intellekt" vor Schlimmem bewahrt. Beim aktuellen Ranking der internationalen Pressefreiheit, das am 3. Mai präsentiert wird, erwartet sich Hausjell für Österreich keine guten Nachrichten.

Veröffentlichung war "eine Befreiung"

Hessenthaler erzählt dann relativ ernst, manchmal aber auch nicht ohne Schmäh, von dem Tag der Veröffentlichung des Videos, das eine gesamte Regierung sprengen sollte. Er verfolgte das in Bayern mit mehreren Laptops und Handys ausgestattet und war zunächst mit hunderten Freigaben des Videos für internationale Medien, die anfragten, beschäftigt. Er erzählt von Telefonaten mit der sogenannten Oligarchennichte, die angesichts der Demo auf dem Ballhausplatz am nächsten Tag "komplett baff" war. Schon zuvor hatte er einen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geschrieben, doch "niemand wusste, was das für Konsequenzen haben würde". Insgesamt sei der Tag der Veröffentlichung eine "Befreiung gewesen", so Hessenthaler, davor habe er "eine große Last getragen".

Hessenthaler bedaure auch, dass ein Foto der besagte Oligarchennichte im Internet "nicht wegzukriegen" sei – ein Foto, das er gemacht habe, das aber mit dem Copyright "BKA" versehen ist. Vorwürfe gegen sie ließen sich "mit nichts rechtfertigen". Auch die Folgen, die das Video für andere Menschen aus seinem Bekanntenkreis hatte, die ihm nur am Rand geholfen hätten, täten ihm sehr leid.

Das Bild der eiskalten Profis, die einen Masterplan hatten, sei fern der Realität. Tatsächlich, so schmunzelt Hessenthaler auf dem Podium, wäre ein Video über das Making-of wahrscheinlich das bessere gewesen.

Seine Festnahme nahe einem Park in Prenzlauer Berg in Berlin beschrieb Hessenthaler ebenso durchaus amüsant. Dass er observiert werde, habe er beim Spazierengehen schon daran bemerkt, dass mitten im Lockdown auf einem Industrieareal bei minus 15 Grad Menschen bei abgestelltem Motor in einem Lkw saßen. Der Zugriff durch die Europol verlief schließlich "professionell, ich habe keinerlei Beschwerden".

Der "Ibiza-Wichser" in Haft

Zuerst wurde Hessenthaler ins Polizeianhaltezentrum Tempelhof gebracht. Er konnte aber in der Folge einige Gefängnisse kennenlernen, so auch das angeblich schlechteste Deutschlands: jenes in Berlin-Moabit. Dieses habe er aber als "das beste Gefängnis, wo ich war", erlebt.

In St. Pölten teilte er sich vorübergehend mit zwei Männern, die wegen Wiederbetätigung und Hassverbrechen einsaßen, eine Zelle. Nach ein paar Tagen hieß es: "Du, da gibt’s so ein Gerücht, dass du der Ibiza-Wichser bist." Unmut erregte dies bei einem Insassen vor allem deshalb, weil er "an der Tankstelle nicht rauchen durfte", da Heinz-Christian Strache weg war. Hessenthaler erzählt dem bürgerlichen Publikum vom Gefängnisalltag, von den besonders strengen Besuchsregelungen während Corona, wie er schließlich Post und Essen für andere Häftlinge austrug, sie bekochte – sogar eine Weihnachtstorte backte, deren zwei Böden er auf zwei Kochplatten zustande brachte, wie er stolz erzählt. Doch irgendwann habe er bemerkt, dass er sich in einer Weise zu Hause fühlte, die "nicht gesund" ist.

Eine Begegnung mit dem Bierwirt beschreibt er als unerfreulich.

Dass seine Berufung beim OGH Erfolg haben würde, habe er nicht erwartet. Die Justiz in Bausch und Bogen kritisieren will Hessenthaler am Donnerstagabend aber nicht, ermittle sie derzeit doch auch gegen andere. Hessenthaler spielte damit auf Korruptionsermittlungen gegen ÖVP-Politiker an.

Im Vergleich zu Deutschland gebe es aber "eine generelle Rückständigkeit in der Strafprozessordnung", glaubt Hessenthaler. Nach seiner Erfahrung spielten Polizei, Staatsanwaltschaften und Richter ein gemeinsames "Ballspiel". Doch, so Hessenthalers Einschätzung: "In Österreich wird gerne nichts geändert."

Mit Video nicht ganz zufrieden

Zudem sei sein Fall "so komplex", dass er nicht nur die "Medienbubble" überfordert habe. Sogar "meine Mutter, die die Akten studiert hat, versteht es nicht mehr". Er glaube jedenfalls nicht, dass er wegen der Erstellung des Videos hätte verurteilt werden können – schon wegen des herrschenden spanischen Rechts nicht.

Zufrieden war Hessenthaler schließlich mit dem Video nicht: "Mein Anspruch war mehr, als das Video hergegeben hat." Es sei nicht alles auf dem Video zu sehen, was Strache gesagt habe. Sein Wunsch war gewesen, das Video mit dem Material, das Straches ehemaliger Bodyguard gesammelt hatte, zu kombinieren. Letztlich war es die Spesenaffäre, die der FPÖ mehr geschadet habe als das Video, erinnert Hessenthaler.

Wie er die Netflix-Serie "Die Ibiza-Affäre", die auf seiner Geschichte fußte, empfand, will jemand aus dem Publikum wissen. "Mein Wiener Dialekt ist nicht so ausgeprägt wie der von Nicholas Ofczarek", bemerkt Hessenthaler dazu lächelnd, und: "Ich war zwar damals nicht in so guter Form, aber auch nicht in so schlechter." Dennoch: Die schauspielerische Leistung sei sehr gut gewesen und die Serie gut gemacht.

Was Hessenthaler am Donnerstag einmal mehr beteuert: Es habe niemand für die Veröffentlichung des Videos bezahlt. Und er sei nie Detektiv gewesen, sondern habe als Sicherheitsberater für verschiedene Firmen gearbeitet. "Als solcher bin ich es auch nicht gewöhnt, öffentlich aufzutreten", erzählt er später in der Roten Bar bei Wasser und Energydrinks, "im Gegenteil".

An Auftritte wird er sich wohl gewöhnen müssen. Nicht nur im Volkstheater gibt es weitere Abende auf dem Podium. (Colette M. Schmidt, 21.4. 2023)