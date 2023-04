"Buzzfeed News" ist nicht mehr. Foto: EPA / Etienne Laurent

Schnelle und leichte Unterhaltung, dafür gemacht, möglichst gut in den Sozialen Medien geklickt und geteilt zu werden – dafür ist "Buzzfeed" bekannt. Gleichzeitig beherbergte der US-amerikanische Medienkonzern mit "Buzzfeed News" auch eine Nachrichtenabteilung, die mit investigativen Recherchen auf sich aufmerksam machte. Neben einer Reihe anderer Preise erhielten Redakteurinnen und Redakteure der Abteilung 2021 den Pulitzerpreis für Auslandsberichterstattung. Ausgezeichnet wurde eine Recherche zur Inhaftierung von Uighurinnen und Uighuren in China.

Doch die Abteilung dürfte nie wirklich profitabel gewesen sein – nach zwölf Jahren wird sie nun aufgelöst. Das gab "Buzzfeed"-CEO Jonah Peretti am Donnerstag bekannt. Betroffen sind davon rund 60 der 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. "Ich hatte die Entscheidung getroffen, zu viel zu investieren", schrieb Peretti in einem internen Memo an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er habe die Arbeit der Abteilung geliebt und zu wenig darauf geachtet, dass sie durch die in den Sozialen Medien vorherrschenden Bedingungen nicht gut genug vermarktbar gewesen sei.

Nachrichten und Recherchen sollen künftig auf "HuffPost" erscheinen, einem Medienportal, dass "Buzzfeed" 2020 aufgekauft hatte. Einige der vom Sparkurs betroffenen Personen sollen dort eine neue Stelle finden. (rio, 21.4.2023)