Lester heißt der arbeitslose Fotograf und Protagonist in Lukas Meschiks neuem Roman "Die Würde der Empörten", der sehr atmosphärisch die Spaltung in der Gesellschaft thematisiert

Autor Lukas Meschik.

Foto: Alexander Mörth

Empörung. Welch ein lautes Wort. Selbst wenn man es sich nur im Kopf aufsagt, klingt es wie geschrien. Empörte. Man sieht sie vor dem geistigen Auge mit roten Köpfen und Megafonen, an Tastaturen sitzen mit gedrückter Feststelltaste für die konstante Großschreibung. Wenn nun also jemand ein Buch über die Empörung schreibt, wie es der österreichische Autor und Musiker Lukas Meschik vor dem Hintergrund einer Pandemie und der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen getan hat, ein Buch als Kommentar auf die Gegenwart, liegt der Verdacht auf gezieltes Öl-ins-Feuer-Gießen nahe. Was sich sicher auch gut verkauft die Empörten zuerst vorzuführen, bevor man sie mit der Moralkeule erschlägt.

Wichtige Fragen



Zum Glück macht Meschik das nicht. Die Würde der Empörten, wie sein neuer Roman heißt, ist deutlich subtiler, als es sein Thema und Titel vermuten lässt. Im Zentrum des Romans steht Lester, ein arbeitsloser Fotograf, der sich auf als Spaziergängen getarnten Demonstrationen herumtreibt und sich sicher ist, "dass es so nicht weitergehen könne". – "Wie denn", fragt ihn der Erzähler. "So."

Lester ist kein Klischee. Er ist kein Schwurbler, der an Verschwörungserzählungen über eingeimpfte Mikrochips und rituell geopferte Kinder glaubt. Er ist weder unsympathisch noch allzu charismatisch, weder ungebildet noch intellektuell. Er ist ein mündiger Bürger, der mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Kann man es ihm verübeln? Nicht wirklich. Das tun auch weder Autor noch Erzähler. Anstatt zu verurteilen, dass jemand in seinen Ansichten und seinem Misstrauen immer radikaler wird, lässt Meschik seinen Erzähler all die Fragen stellen, die sich zu stellen der Autor die Lesenden anregen will.

Lukas Meschik, "Die Würde der Empörten". € 21,– / 256 Seiten. Limbus, Innsbruck 2023. Foto: Verlag

Minister in Turnschuhen

Wogegen die Empörten "eigentlich" protestieren, wird nicht explizit erklärt. Es fallen zwar Begriffe wie "Teuerungswelle", "Hochansteckende Krankheiten", auch ein Minister "in Turnschuhen" wird angelobt – die Parallelen zur jüngeren österreichischen Geschichte seit Beginn der Pandemie sind offensichtlich – dennoch geht es weniger um konkrete Geschehnisse, sondern darum, warum so viele Menschen wie Lester das Gefühl haben, um ihre freie Meinungsäußerung gebracht zu werden und was das für den Protest und seine Formen bedeutet. Meschik bleibt sehr nah an einer Realität, die wir alle erlebt haben und erleben, sein Interesse ist aber ein phänomenologisches, kein zeithistorisches.

Die Würde der Empörten gewinnt dadurch, dass Meschik sich Raum nimmt, um das Leben des Erzählers auszuleuchten. In der Beschreibung dieses in jeder Hinsicht durchschnittlichen Mannes zeigt sich Meschiks Beobachtungsgabe am stärksten, wenn es etwa um die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt oder die Frustrationen des Online-Datings geht – und wie in beiden Bereichen Ersetzbarkeit eine immer größer werdendere Rolle spielt.

Die Würde der Empörten schafft damit nicht nur ein atmosphärisches und luzides Bild der vielzitierten Spaltung der Gesellschaft, sondern der Gesellschaft als solcher und ihrer kleinsten Einheit: dem Individuum in all seiner Banalität, all seiner Komplexität. (Amira Ben Saoud, 23.4.2023)