Investieren ist kompliziert, riskant, und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich erst gar nicht damit beschäftigen mag. Dabei ist es am riskantesten, wenn man gar nichts macht und das Geld einfach auf dem Konto liegen lässt, sagt die Finanzpsychologin Birgit Bruckner. Sie erklärt in der neuen Folge von "Lohnt sich das?", was wir tun können, um uns zu überwinden und bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Wir sprechen auch darüber, wie viel Geld glücklich macht, wie man persönliche Finanzziele findet und wie man mehr Selbstvertrauen beim Investieren gewinnt. (red, 25.4.2023)

Über "Lohnt sich das?" Alexander Amon, Davina Brunnbauer und Michael Windisch beantworten im Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Finanz und Wirtschaft die kleinen und großen Geldfragen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Produktion: Christoph Grubits | CvD: Zsolt Wilhelm. Jetzt abonnieren bei: Apple Podcasts | Spotify | Feed