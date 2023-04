Eishockey. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Vincent Carchietta

Newark (New Jersey) – Die New Jersey Devils haben sich in ihrer Erstrundenserie im NHL-Play-off in Bedrängnis gebracht. Die Devils verloren auch ihr zweites Spiel gegen den Erzrivalen New York Rangers zu Hause mit 1:5. Der Ende Februar aus Chicago geholte Patrick Kane markierte für die Rangers ein Tor und zwei Assists. Chris Kreider steuerte zwei Treffer bei. Spiel drei der "best of seven"-Serie steigt am Samstag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Sonntag) im Madison Square Garden in New York.

Vincent Trocheck glich im zweiten Drittel für die Rangers zum 1:1 aus. Der Treffer markierte die Wende im Spiel. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I/Bruce Bennett

Die Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche stellten in ihren Serien mit Heimsiegen jeweils auf 1:1. Toronto besiegte Tampa Bay Lightning, den Meister von 2020 und 2021, nicht zuletzt dank dreier Tore von Kapitän John Tavares mit 7:2. In der Western Conference behielten die topgesetzten Golden Knights gegen Außenseiter Winnipeg Jets mit 5:2 die Oberhand, Titelverteidiger Colorado bezwang Play-off-Debütant Seattle Kraken mit 3:2. (APA, 21.4.2023)

NHL-Ergebnisse von Donnerstag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

New Jersey Devils – New York Rangers 1:5 – Stand in der Serie 0:2

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 7:2 – Stand 1:1

Western Conference:

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 5:2 – Stand 1:1

Colorado Avalanche – Seattle Kraken 3:2 – Stand 1:1