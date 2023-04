Dominic Raab ist nicht länger Teil der britischen Regierung. Foto: Reuters / Toby Melville

London – Großbritanniens Vize-Premierminister und Justizminister Dominic Raab trat am Freitag zurück, nachdem eine unabhängige Untersuchung zu Vorwürfen über sein Verhalten eingeleitet worden war. Mitarbeiter hatten Raab Mobbing vorgeworfen.

In einem Brief, den er auf Twitter postete, nannte er die Untersuchung einen "gefährlichen Präzedenzfall". Bis auf zwei Fälle seien alle Vorwürfe gegen ihn ausgeräumt worden. Die Untersuchung habe den Maßstab dafür, was bereits als Mobbing gelte, viel zu niedrig angesetzt. Er bleibe jedoch weiterhin ein Unterstützer der Regierung von Rishi Sunak.

Raabs Rücktritt ist bereits der dritte eines hochrangigen Ministers in den vergangenen sechs Monaten. Ein anderer hochrangiger Minister, Gavin Williamson, musste im November nach Mobbingvorwürfen zurücktreten. Im Jänner entließ der Premierminister den Vorsitzenden der Konservativen Partei, Nadhim Zahawi, nachdem festgestellt worden war, dass er durch seine Offenheit in Bezug auf seine Steuerangelegenheiten gegen den Ministerkodex verstoßen hatte. (Reuters, red, 21.4.2023)