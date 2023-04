Die Regierung baut die "Wiener Zeitung" um. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Als "Wiener-Zeitungs-Zerstörungs-Gesetz" bezeichnet Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der JournalistInnengewerkschaft in der GPA, die Umbaupläne der türkis-grünen Regierung für die "Wiener Zeitung". Am Mittwoch ist das Gesetz wie berichtet im Verfassungsausschuss von den Abgeordneten der Regierungsparteien beschlossen worden. Ende April soll es in den Nationalrat kommen. Aus der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt soll eine Onlineplattform mit zehn Printausgaben pro Jahr werden.

Gewerkschaft: 100 Kündigungen

Die Gewerkschaft berichtete am Donnerstag in einer Aussendung von einer Urlaubssperre für die Belegschaft bis Ende Juni. Das Gesetz soll am 1. Juli in Kraft treten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zur Verfügung stehen, "um ihnen offensichtlich in Einzelgesprächen ihre Kündigung zu verkünden". "Dies, obwohl Ministerin Raab noch im Oktober versichert hatte, es werde keine Kündigungen geben", so Kullmann. Nach Gewerkschaftsinformationen ist von bis zu 100 Kündigungen die Rede.

"WZ"-Geschäftsführer: Sozialplangespräche starten erst

Eine Zahl, die Martin Fleischacker, Geschäftsführer der "Wiener Zeitung", auf STANDARD-Anfrage nicht bestätigen will. Die Beschlussfassung werde erst kommende Woche im Nationalrat und danach im Bundesrat erfolgen: "Erst dann ist es uns möglich, im Aufsichtsrat die notwendigen Beschlüsse zu fassen." Der Betriebsrat sei voll eingebunden, die Sozialplangespräche würden kommende Woche starten. "Wir können eines vorwegnehmen: Es wird weniger Personen betreffen als die kolportierte Zahl", so Fleischhacker.

Keine Mitsprache der Redaktion mehr

Kullmann, Vorsitzender der JournalistInnengewerkschaft in der GPA, kritisiert auch, dass das Redaktionsstatut ausgehebelt werde. "In dem vom grünen Koalitionspartner federführend getragenen Vorschlag" werde dessen Kern ausgehöhlt. "Es soll demnach keine Möglichkeit mehr für die Redaktion bestehen, die Bestellung eines Chefredakteurs abzulehnen", so Kullmann. "Das soll bei künftigen Produkten einzig und alleine die Angelegenheit des Geschäftsführers sein, der übrigens ein früherer Funktionär der Jungen VP Burgenland gewesen ist."

Kritik an Verstaatlichung der Journalistenausbildung

Kullmann meint damit Fleischacker, in dessen Verantwortung diverse Geschäftsbereiche wie der "Media Hub" fallen: eine journalistische Aus- und Weiterbildungseinrichtung und ein Praxisprogramm, das jährlich mit sechs Millionen Euro dotiert ist. "Mit sechs Millionen Euro jährlich wird hier eine Verstaatlichung der Journalistenausbildung betrieben, anstatt die bestehende Expertise durch die privaten Aus- und Weiterbildungsinstitute wie die Medienakademie und das fjum mit den nötigen finanziellen Mitteln auszustatten", kritisiert Kullmann.

Fleischhacker ist seit 2018 Geschäftsführer des Blattes, das zu 100 Prozent im Eigentum der Republik steht. Er gilt als ÖVP-nahe – genauso wie der gesamte Aufsichtsrat der "Wiener Zeitung". Sein Vertrag wurde erst 2021 durch das Bundeskanzleramt verlängert. (omark, 21.4.2023)