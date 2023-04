Die Stimmanteile, die Mandatsverteilung und die Ergebnisse in den Gemeinden

In der untenstehenden Grafik finden Sie ab kurz nach 17 Uhr die aktuelle Hochrechnung des Sora-Instituts zum Ausgang der Salzburger Landtagswahl.

Die Mandatsverteilung

Die folgende Grafik zeigt die Mandatsverteilung im Salzburger Landtag. Nutzen Sie unseren Koalitionsrechner, um mögliche Mehrheiten zu finden.

Die Gemeindeergebnisse

Unten sehen Sie die Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden. Briefwahlstimmen werden in den Gemeinden ausgezählt und sind daher in den gezeigten Ergebnissen enthalten. Die einzige Ausnahme ist die Stadt Salzburg: Das dortige Ergebnis wird zunächst ohne Briefwahlstimmen veröffentlicht und im Lauf des Abends um diese Stimmen ergänzt.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben der Gemeinde in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop wird das Gemeindeergebnis eingeblendet, sobald Sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert das Ergebnis, sodass Sie es mit dem anderer Gemeinden vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen.

(red, 23.4.2023)