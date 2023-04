Die Stimmanteile, die Mandatsverteilung und die Ergebnisse in den Gemeinden

In der untenstehenden Grafik finden Sie das vorläufige Ergebnis der Salzburger Landtagswahl.

Die Mandatsverteilung

Die folgende Grafik zeigt die Mandatsverteilung im Salzburger Landtag. Nutzen Sie unseren Koalitionsrechner, um mögliche Mehrheiten zu finden.

Die Gemeindeergebnisse

Unten sehen Sie die Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden. Briefwahlstimmen wurden in den Gemeinden ausgezählt und sind daher in den gezeigten Ergebnissen enthalten.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben der Gemeinde in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop wird das Gemeindeergebnis eingeblendet, sobald Sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert das Ergebnis, sodass Sie es mit dem anderer Gemeinden vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen.

Die Wählerströme

Der größte Wählerstrom floss von der ÖVP zur FPÖ: Laut Wählerstromanalyse machten 19.000 Personen, die 2018 die ÖVP gewählt hatten, ihr Kreuz dieses Mal bei der FPÖ. Dagegen wanderten nur wenige ehemalige FPÖ-Stimmen zur ÖVP.

Neben ehemaligen ÖVP-Stimmen konnte die FPÖ 12.000 Personen von sich überzeugen, die bei der letzten Wahl zu Hause geblieben sind. Der gegenläufige Strom ist mit 7.000 Personen nur etwa halb so groß.

Etwa die Hälfte der Stimmen der KPÖ kamen von Personen, die zuletzt SPÖ und Grüne wählten. Auch in etwa 5.000 ehemalige Nichtwähler und Nichtwählerinnen wählten laut Wählerstromanalyse dieses Mal die KPÖ.

Die Zahlen der Wählerstromanalyse basieren auf einer statistischen Berechnung des Forschungsinstituts Sora im Auftrag des ORF. Wie die Wanderungen erhoben werden, erklärt Laurenz Ennser-Jedenastik im Blog "Standardabweichung": Wie Wählerstromanalysen funktionieren

(red, 23.4.2023)