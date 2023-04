Harry Potter einmal anders – eher ein "Harry Style". Foto: https://twitter.com/mrgreen/status/1648941573583826945?s=20

Wie würden Harry Potter, Lord Voldemort oder Hermine Granger aussehen, würden sie vom Regisseur und Geschichtenerzähler Wes Anderson inszeniert werden? Sie hätten wesentlich mehr Style, oder? Die Antwort auf diese Frage gibt der KI-Künstler Lorenzo Green auf Twitter. Die Ergebnisse sind ein Hingucker.

Warum so ernst?

Die acht "Harry Potter"-Filme, die zwischen 2001 und 2011 die Kinos im Sturm eroberten, hatten vier verschiedene Regisseure. Alle haben dafür gesorgt, dass der kleine Zauberer wundervoll von der Buchvorlage in Bewegtbild verwandelt wurde. Aber wie hätte sich der Stil geändert, wenn der bekannte Regisseur Wesley Wales "Wes" Anderson die Inszenierung vorgenommen hätte? Jener Anderson, der für Filme wie "Grand Budapest Hotel", "Isle of Dogs" oder auch "Die Royal Tenenbaums" bekannt ist.

Der KI-Künstler Lorenzo Green hat dieser Frage auf Twitter eine ganze Bildabfolge gewidmet, die alle wichtigen Figuren der zauberhaften Geschichte in ungewohnter Form zeigt.

Bauanleitung

Erstellt wurden die Bilder laut Green mit der bekannten Software Midjourney. Lorenzo erklärt Schritt für Schritt, wie er die Bilder erstellt hat. Angefangen von der Webadresse der Software, bis hin zum Prompt, der nötig ist, um der Bild-Software zu sagen, was sie denn zeichnen soll.

Veröffentlicht hat der Künstler die Bilder initial auf Instagram, wo er schon mehrfach bekannte Schauspielerinnen oder eben fiktive Figuren neu inszeniert hat. "Harry Potter" scheint es ihm aber besonders angetan zu haben, denn die wichtigsten Charaktere hatte er einen Tag zuvor schon als Pixar-Figuren zeichnen lassen.

Angespornt durch die Illustrationen von Green, wagen sich in den Kommentaren ebenfalls einige KI-Künstler mit ihrem Schaffen ans Online-Licht. Da findet sich unter anderem eine an Pixar-Kunst angelehnte Interpretation diverser "Der Herr der Ringe"-Figuren, Versionen von Tom Cruise als "Last Samurai" oder auch der Schauspieler Owen Wilson als Draco Malfoy aus "Harry Potter". (red, 21.4.2023)