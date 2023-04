Werner Schuster heuert wieder einmal in Deutschland an. Foto: imago images/Sven Simon

München – Der Vorarlberger Werner Schuster kehrt aus dem Skigymnasium Stams zum Deutschen Ski-Verband zurück. Der 53-Jährige übernimmt ab Sommer die Rolle als Nachwuchs-Cheftrainer bei den Skispringern, wie der DSV am Freitag bekanntgab. Schuster war von 2008 bis 2019 Cheftrainer der deutschen Weltcup-Mannschaft, danach übernahm er zwischenzeitlich die Betreuung von Gregor Schlierenzauer und war seit 2020 wie schon in früheren Jahren als Trainer in der ÖSV-Kaderschmiede Stams tätig. Das Comeback des ehemaligen "Goldschmieds" gab DSV-Sportdirektor Horst Hüttel nach einer Klausurtagung in Bischofsgrün bekannt.

Österreicher-Filiale

Auch Ex-Springer Ronny Hornschuh nimmt nach acht Jahren als Schweizer Nationalcoach wieder einen Posten im DSV-Trainerteam ein. Der 48-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des B-Kaders. Der ehemalige Stützpunkttrainer für Thüringen tritt die Nachfolge des Steirers Andreas Mitter an, der künftig Bundestrainer Stefan Horngacher im Weltcup unterstützen wird.

Schuster geht bei seiner Rückkehr zum DSV von einer spannenden Aufgabe aus. "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, meine Expertise und Erfahrung als Trainer in die Nachwuchsarbeit einbringen zu können", sagte der 53-Jährige. Unter Schusters Regie gewannen die deutschen Adler 2014 Mannschafts-Gold bei den Olympischen Spielen in Sotschi sowie mehrere WM-Titel und zahlreiche weitere Medaillen bei Großereignissen.

Von seinen in elf Jahren als Bundestrainer erworbenen Kenntnissen sollen nun die Talente profitieren. "In meiner Zeit als Bundestrainer konnte ich das System und viele engagierte Trainer in Deutschland kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die mir in meiner neuen Rolle sicher zugutekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland mit unserem Stützpunktsystem beste Voraussetzungen haben, um auch in Zukunft Skispringerinnen und Skispringer auf Weltklasseniveau systemisch und strategisch ausbilden zu können", sagte Schuster. (APA, sid, red, 21.4.2023)