Im Magazin "Gabalier" kommt im Kapitel "Freunde, die mich wirklich verstehen" auch "Lisale" Kandlhofer als "Kindheits- und Lauffreundin" zu Wort. Foto: APA/BARBARA GINDL

Bis vor kurzem war Lisa Kandlhofer einer Öffentlichkeit allenfalls in der Kunstszene ein Begriff: als Galeristin, die in jungen Jahren Ausstellungen in New York und Gstaad organisierte, 2010 ihre erste Galerie in Wien eröffnete, im Sommer die Ufer am Wörthersee mit Skulpturen bespielte und sich schon mal selbst als "neuen Stern" in den "Wiener Galerienhimmel" schrieb.

Mit Gastauftritten in den klassischen internationalen Messemetropolen Basel, Madrid oder Miami gehört sie mittlerweile zum Establishment. Seit vergangenem Jahr vertritt sie – zusammen mit der New Yorker Pace Gallery und der Nitsch Foundation – den im April 2022 verstorbenen Künstler Hermann Nitsch. Das gilt schon was in der Kunstbubble.

Gemeinsamer Auftritt in Kitzbühel

Das Privatleben der 1985 in Graz Geborenen war bisher kein Thema, jedoch sollte sich das Anfang des Jahres ändern, als man sie beim Stanglwirt in Kitzbühel an der Seite von Andreas Gabalier sichtete. Anlass gab das von Arnold Schwarzenegger im Jänner veranstalteten Charity-Dinner zugunsten seiner Klimainitiative. Und dort "posierten die beiden aber sehr vertraut" auf dem Red Carpet, wie der "Kurier" berichtete.

Die "Neue" an der Seite des "Volks-Rock-'n'-Rollers" oder doch nur die "Seelenfreundin" aus gemeinsamen Kindheitstagen? Die Leser blieben im Unklaren. Auch das SMS-Lauffeuer in der Wiener Galerienszene im Anschluss an den damals ausgestrahlten ORF-"Seitenblicke"-Beitrag sollte nicht zur Klärung beitragen.

Etwas mehr Einblick gewährt jetzt das im Red Bull Media House publizierte Personality-Magazin "Andreas Gabalier". Im Kapitel "Freunde, die mich wirklich verstehen" kommt auch "Lisale" als "Kindheits- und Lauffreundin" zu Wort.

Vom Nachbarskind zur Schwimmpartnerin

"Ein- bis zweimal die Woche sind wir in Graz joggen gegangen, und das jahrelang", berichtet sie von ihrem Wandel vom Nachbarskind zur Schulfreundin und Laufpartnerin. Den "kometenhaften Aufstieg ihres früheren Laufpartners" habe sie in Übersee lediglich online verfolgt. Aber kaum war sie in Österreich zurück, "war er immer zur Stelle" – auch tröstend nach dem Tod ihrer Eltern ("Er hat mich damals in den Arm genommen, das hat mir so viel Kraft gegeben").

Als "geheimes", der Öffentlichkeit bislang "verborgenes Talent" outet sie seinen "super" Umgang mit Kindern, bewiesen an ihren "Jungs", die der Sänger manchmal holt, um "den gesamten Tag mit ihnen" zu verbringen. Gemeinsames Laufen ist übrigens Geschichte und wurde von sporadischem Schwimmen im Wörthersee abgelöst.

In diesen privat gehaltenen Einblicken findet Lisa Kandlhofers berufliche Tätigkeit als Galeristin keine Erwähnung. Ob und gegebenenfalls was ihr "Seelenfreund" über zeitgenössische Kunst zu sagen hätte, bleibt somit vorerst unbekannt. (Olga Kronsteiner, 22.4.2023)