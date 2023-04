Arne Rautenberg, "dieser tag ist mein freund. gedichte für die guten minuten". Mit Bildern von Nadia Budde. € 14,40 / 48 Seiten. Peter-Hammer-Verlag, Wuppertal 2023. Ab 5 Jahren Foto: Peter Hammer Verlag

Manchmal berühr ich / von hase und hund / die langen ohren / mit nase und mund" – so ist das nämlich mit den Haaren von einigen Tieren: Sie sind so weich, man will ganz nah dran. Unbedingt. Auch wenn Vater "Bähh!" ruft, kann man nur erwidern: "ey du schneckst ja gar nichts." Und dem Hasen nachrennen: "wild umringt von löwenmähne / blühen dreißig löwenzähne." Dort zusammen mit "dicken dackeln" "pfützen nützen" oder die "leise liebe" zwischen Baum und Blatt beobachten. Es macht viel Freude, diesen wilden Versen zu folgen und die Wörter und Sätze auszukosten. Einige davon könnten glatt zu guten Freunden werden! Apropos Freunde: "doch am liebsten mag ich / die ohren von eseln / ich könnte den ganzen tag / diese flauschigen puscheln / mit den wuscheligen / ohrmuscheln kuscheln."