Philippa Beck, Nationalratsabgeordnete und Ex-Ehefrau von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, ist zu Gast bei "Vera", am Freitag um 21.20 Uhr im ORF. Foto: Screenshot ORF

Das Beste hebt sich Vera Rußwurm bis ganz zum Schluss auf: Philippa Beck, vormals Strache, nimmt am Freitag Platz bei der ORF-Talkerin um 21.20 Uhr: "Heute sitzt sie als sogenannte wilde Abgeordnete im Parlament", stellt Rußwurm vor. Dass der Trailer zur Einleitung Frau Beck gleich einmal breit strahlend, bekleidet in der Badewanne chillend zeigt, ist bestimmt nur Zufall. Als wilde Abgeordnete hat Beck sicher genug zu tun.

Die Fragen Rußwurms wirken zunächst eher verhörmäßig: Haben Sie in der Partei mitgearbeitet? Beck: Ja. Waren Sie Parteimitglied? Nein. Welche politischen Inhalte der FPÖ Beck sie für "gut und richtig" halte? Es gebe einiges, das ihr an der Partei gut gefalle, anderes weniger, antwortet Beck. "Dieses Heimatverbundene, das halt in gewissen Punkten vielleicht ein bisschen zu übertrieben oder zu stoisch dargestellt wird oder ausgeführt wird, ist jetzt nicht unbedingt ... Aber das sind schon die Kernpunkte, die ich für sehr wichtig und sehr schön halte, ja." Wir fassen zusammen: Die Unterschiede sind fließend.

Das Business Politik



Das Kryptische in Becks Antworten bleibt Rußwurm natürlich nicht verborgen, weshalb sie nach einmaligem Nachfragen rasch und routiniert umschwenkt ("fehlt uns jetzt die Zeit") und sich nach Becks Karriereeinstieg bei der SPÖ interessiert, worauf Beck abermals in ihrer Antwort Rätsel aufgibt: "Dieser Grundgedanke, dass ich ein Interesse habe daran, Politik aktiv mitzugestalten, ohne eine aktive Rolle zu übernehmen, das hat mich immer schon fasziniert. Ich habe nie angestrebt, dass ich in eine erste Reihe komme, aber generell das Business Politik hat mich interessiert."

Dass die Politik ein Geschäft ist, manchmal ein schmutziges sein kann, erfuhr Beck später in der FPÖ, was sie selbst im Nachhinein als "sehr lehrreiche Zeit" einordnet. Nächstes Thema besprochen, Rußwurm macht ihr Häkchen. Als erfahrene Talkerin weiß sie, wie sie die Spannung auf den Höhepunkt treibt und schließlich dorthin geht, wo es wirklich weh tut: die Ehe mit Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Skandal. An der Opfer-Legende will Beck nicht so recht mitstricken, auf die Frage, was zur Scheidung geführt habe, bleibt sie gekonnt vage: "So viele Dinge." Am Ende ähnelt der Promitalk so manchem Politinterview: Es wurde viel geredet, aber wenig gesagt. (Doris Priesching, 21.4.2023)