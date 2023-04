Laut Aussendung gibt es bereits einen Entwurf, der Platz für rund 60.000 bis 70.000 Bücher bieten würde. Visualisierung: Pichler & Traupmann Architekten / Universität für angewandte Kunst Wien

Wien – Die Universität für angewandte Kunst in Wien wünscht sich ein Denkmal für den kürzlich verstorbenen Medienkünstler Peter Weibel – und zwar an jenem Ort, an dem sich das umstrittene Denkmal für den früheren Wiener Bürgermeister Karl Lueger befindet. Konkret soll dort eine Vision Weibels verwirklicht werden, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß. Vorgeschlagen wird, dass zwei Büchertürme die Statue am Lueger-Platz ergänzen.

Peter Weibel hatte kurz vor seinem Tod verkündet, dass er in Wien zwei Containertürme für seine Bücher bauen möchte. Zwischen den beiden Objekten wollte er einen Lift errichten, in dem er leben und lesen werde, teilte er mit. Die Angewandte – an der Weibel viele Jahre lang lehrte – will sich nun dafür einsetzen, dass die Idee Realität wird.

"Denk-Mal": Ort des Denkens

"Die Errichtung des Peter-Weibel-Bücherturms am Lueger-Platz bietet die einmalige Chance, das Lueger-Denkmal nicht nur sinnbildlich sondern tatsächlich durch einen öffentlich nutzbaren Ort des Denkens über Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft in den Hintergrund zu verweisen", betonte Rektor Gerald Bast. Die Statue Luegers soll sichtbar bleiben, vom Ring aber nur durch die neue Konstruktion betrachtet werden können. Laut Aussendung gibt es bereits einen Entwurf, der Platz für rund 60.000 bis 70.000 Bücher bieten würde.

Die Universität engagiert sich bereits seit Jahren für eine Umgestaltung des Lueger-Denkmals, das sich in ihrer unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Zuletzt war man auch an wöchentlichen "Schandwachen" bzw. Protestlestungen beteiligt. Das Denkmal mit einer vier Meter hohen Bronzefigur des bekennenden Antisemiten Lueger wurde 1926 errichtet und sorgt seit Jahren für Debatten. "Seine" Straße hat der frühere Stadtchef bereits 2012 verloren, als der Lueger-Ring in Universitätsring umbenannt wurde.

Seit Herbst 2022 findet sich neben dem Denkmal eine temporäre Installation von Nicole Six und Paul Petritsch, die als "diskursives Schaulager" geschaffen wurde. (APA, 21.4.2023)