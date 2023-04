Die Prater-Hauptallee ist brettleben, schnurgerade – und sie wird beim Wien-Marathon am Sonntag für viele wieder zum körperlichen und mentalen Endgegner werden

Der Mann mit dem Hammer wartete zu Beginn der Prater-Hauptallee. Er zog Christian Rohrbach zwischen Kilometer 27 und 28 ordentlich eins über. Rein bildlich, versteht sich: Der Mann mit dem Hammer ist der gefürchtete Leistungseinbruch, der kommt, wenn die Speicher leer sind und der Körper müde wird. Bei vielen, die die Königsdistanz von 42,195 Kilometer angehen, ist es etwa um Kilometer 30 so weit.

Im Vorjahr kam bei Christian Rohrbach auf der Hauptallee der Einbruch. Heuer hat er sich darauf vorbereitet. Foto: Regine Hendrich

Christian Rohrbach (36) bekam bei seiner Marathon-Premiere im Vorjahr Probleme mit dem Magen, seine Beine fühlten sich plötzlich zentnerschwer an: "Dann ist fast nichts mehr gegangen", sagt er heute. Mehr als 100 Meter laufen war nicht mehr möglich, einen Großteil der von alten Bäumen gesäumten Hauptallee musste er gehen: "Die Strecke hat mich mental fertiggemacht."

So geht es vielen auf der Hauptallee, die beim Wien-Marathon dieses Wochenende kurz ganz zu Beginn und dann wieder zwischen Kilometer 27 und 35 auf dem Programm steht. Man hat schon viele Kilometer in den Beinen, das jubelnde Publikum dünnt sich aus, und die schnürlgerade Strecke zieht sich unendlich lange vor einem.

Ein bekanntes Gesicht

Gemein auch: Während man sich in die eine Richtung quält, kommen einem die schnelleren Läufer schon vom Lusthaus entgegen. Spätestens wenn jene, die man vor ein paar Kilometern noch überholt hat, an einem vorbeiziehen, wird die Stimme im Kopf, die einem zum Aufhören rät, dröhnend laut.

Wie schafft man es da, motiviert zu bleiben? Indem man den Zieleinlauf, der einen für alle Mühen belohnt, visualisiert, rät der Sportpsychologe Georg Hafner. Helfen kann auch Musik oder ein Mantra, das man sich immer wieder vorsagt. Unmögliches werde so zwar nicht möglich, allerdings lasse sich der Kopf so vielleicht von den schweren Beinen ablenken.

Helfen kann auch, Freunde oder Familie auf der einsamen Strecke Richtung Lusthaus aufzustellen. Das hat Lisa Eckelhart (23) gemacht, die 2022 ihren ersten Marathon gelaufen ist. Sie wusste, dass ihr Vater mit Sportgel und aufmunternden Worten auf sie wartet: "Und darauf habe ich mich konzentriert."

Wenn kein bekanntes Gesicht an der Strecke wartet, kann auch der Gedanke an die Verpflegungsstation bei Kilometer 34 antreiben. Denn auch der Gedanke an einen Schluck Cola oder einen Bissen Banane hilft gegen das Motivationstief, sagt der Lauftrainer Walter Kraus. Er betont: "Man kann den Einbruch mit der richtigen Verpflegung um einige Kilometer hinauszögern."

Einfach mal gehen

Bei akuten Schmerzen und Kreislaufproblemen sollte ein Marathon natürlich abgebrochen werden. Den Kopf kann man aber austricksen. "Zwischen Aufhören und Weiterlaufen gibt es viele Abstufungen", sagt Sportpsychologe Hafner. Die Entscheidung, aus dem Rennen auszusteigen, müsse nicht sofort getroffen werden. Stattdessen rät Hafner, einmal bis zur nächsten Verpflegungsstation zu gehen, dort kurz stehen zu bleiben und in Ruhe zu trinken: "Vielleicht kommt man dann wieder ins Laufen."

Auch Roman Hähsler (48) musste auf der Hauptallee im Vorjahr kämpfen. Der Marathonneuling bekam hier plötzlich Schmerzen im Oberschenkel, die jeden Schritt zur Qual machten. "Bei Kilometer 32 hätte ich nicht gedacht, dass ich ins Ziel komme", sagt er heute. Er versuchte, sich an Mitläuferinnen und Mitläufer zu hängen, konzentrierte sich auf Menschen entlang der Strecke, um sich abzulenken, und pushte sich mit dem Rocky- Soundtrack – letztendlich habe ihm aber nur geholfen, "sich selbst zu betrügen".

Soll heißen: "Einen Kilometer rennst du noch, dann hörst du auf", das habe er sich immer wieder gesagt – und ist natürlich immer wieder weitergelaufen. "Und irgendwann hat mir dann die Vernunft gesagt: Jetzt brauchst du auch nicht mehr aufhören." Da war das Ziel nah und die Hauptallee geschafft. Auch heuer ist Roman Hähsler wieder mit dabei. Seine Trainingsläufe hat er ganz bewusst auf der Hauptallee absolviert.

Drehbuch für den Marathon

Das raten auch die Profis. Der Sportwissenschafter Michael Koller von der Sportordination, der mit den Veranstaltern des Marathons jede Woche Trainingsläufe im Prater organisiert hat, sagt: "Wer auf der Hauptallee trainiert, kommt auch beim Marathon besser damit zurecht." Viele, die seit Monaten immer am Dienstagabend mit dabei sind, kennen jeden Baum und jede Straßenlaterne an der vier Kilometer langen Strecke. "Die Hauptallee ist mein Wohnzimmer", sagt eine Teilnehmerin.

Auch andere können der Strecke durchaus Positives abgewinnen: Man sei geschützt vor Sonne und Regen, sagt ein anderer Läufer beim dienstäglichen Lauftreff. Auch Lisa Eckelhart sieht die Strecke positiv: "Wenn ich die Hauptallee geschafft habe, bin ich acht Kilometer weiter", der Gedanke habe ihr geholfen.

Nicht nur Lisa Eckelhart, auch Christian Rohrbach geht heuer wieder an den Start. Er hat nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf trainiert und für seinen Marathon ein Drehbuch entworfen: "Ich habe mir für jeden Kilometer aufgeschrieben, was ich sehen und fühlen werde und an welchen markanten Punkten ich vorbeilaufen werde", erzählt er. Vom Stadion bis zum Lusthaus steht "Autopilotphase" im Skript: Augen zu und durch.

Auf den Spuren der Kenianer

Zur Hauptallee hat jede Marathonläuferin und jeder Marathonläufer eine kleine Geschichte. Und dann gibt es noch eine ganz große: Eliud Kipchoge lief hier 2019 den schnellsten – inoffiziellen – Marathon der Welt. Die Markierungen für seinen Sub-zwei-Stunden-Marathon sind noch da. Lauftrainer Kraus rät, beim Marathon bewusst in den Spuren des Kenianers zu laufen, der den Marathon hier mehr als doppelt so schnell gelaufen ist wie viele Hobbyläufer.

"Der Respekt ist da", sagt Christian Rohrbach. Aber auch die Vorfreude. Für den Beginn der Hauptallee, wo im Vorjahr der Einbruch kam, hat er sich auch etwas ins Skript geschrieben: einen inneren Jubelschrei, wenn er dem Mann mit dem Hammer entwischt ist. (Franziska Zoidl, 22.4.2023)