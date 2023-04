An diesem Wochenende konferiert die Club Culture in Wien – mit Voguing-Meister Archie Burnett aus New York und der Wiener Clubszene "A party called JACK"

Zweitägige Konferenz mit Vorträgen, Live-Acts und Workshops.

Foto: dawnoner / Marie Houdin

Eine Dance Music Conference Vienna (DMCV), und zwar die erste ihrer Art in Österreich, steigt an diesem Wochenende in Wien. Hinweis für alle, sie sich in Sachen Club noch nicht so auskennen: Es gibt seit ein paar Jahrzehnten in vielen Ländern sehr vitale Club Cultures mit popmusik-affinen Leuten, die gerne tanzen. Und nein, das ist nicht das Gleiche wie in eine Krachhütte einfallen, feiern und abrauschen. Es hat mehr Kultur, Stil und Geschichte.



"Dance Music ist ein Überbegriff", erklärt die Wiener Kulturmanagerin und DMCV-Initiatorin Nadja Saxer die Grundlage der Club-Dance-Culture. "Deren Geschichte reicht zurück bis zum Jazz der 1920er Jahre, gefolgt von Soul und dann den Popping-Locking-Funk-Stilen." Was hier unter Dance Music verstanden wird, bezieht sich auch auf Hip Hop oder Disco.

Vorbilder für die Clubszene

Die US-amerikanische TV-Show Soul Train machte ab 1970 zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer (etwa die Soul Train Gang) berühmt. Sie wurden zu Vorbildern für die New Yorker Clubszene – und Archie Burnett. Die Voguing-Koryphäe – Zitat: "Life is the Club!" –, die auch regelmäßig beim Workshop-Festival von Impulstanz unterrichtet, ist ein Pionier der heutigen Clubszenen, wie es sie nicht nur im Big Apple gibt, sondern auch unter anderem in London, Paris, Barcelona oder Wien.

Er ist ein Stargast bei der DMCV. Nadja Saxer umreißt die Idee der Konferenz so: "Eine Präsentation von Künstlerinnen aus dem Club-Underground-Freestyle-Tanz mit Demonstration und Diskurs – als kleines Festivalformat an einem Wochenende." Dabei stellen die Tanzkünstlerinnen und -künstler ihre Stile vor. Zur wissenschaftlichen Begleitung ist die Soziologin Silvia Rief eingeladen, die profund über die internationalen Clubtanzszenen publiziert hat. Und Tim Lawrence von der East London University als Verfasser dreier Landmark-Bücher über die New Yorker Clubszene.

Workshops und Party

Es gibt auch Workshops, an denen alle Interessierten teilnehmen können. Ziel ist es, so Saxer, "die verschiedenen internationalen Szenen mit der Wiener Szene zu verbinden und diesen Underground-Bereich zu zeigen, der seinen eigenen Tanz und sein eigenes Tanzvokabular erschafft: eine Verbindung zwischen Clubkultur, postmodernem Tanz und Freestyle".

Die Live-Acts der Tänzerinnen und Tänzer, darunter Deborah "Daybee Dee" Dorzile, Marina Pravkina und Jean Claude "Mr. Dynamite" Marignale, gibt es am Samstag nach den Lectures zu sehen. Außerdem mit dabei ist die Wiener Clubformation "A party called JACK". Sie war kürzlich auch für die Abschluss-Party des Imagetanz-Festivals im Brut-Theater verantwortlich.



Nadja Saxer plant, die Dance Music Conference Vienna künftig biennal abzuhalten, und zwar alternierend mit dem Event "Female Moves Vienna", bei dem sie im Vorjahr erstmals weibliche Clubtänzerinnen und DJs vorgestellt hat. (Helmut Ploebst, 21.4.2023)