Barbi Markovic, Karl-Markus Gauß, Doron Rabinovici, Maja Haderlap, Bodo Hell, Clemens J Setz, Sabine Gruber und Cornelia Travnicek sind nur einige der Autorinnen und Autoren die im Schwerpunkt-Programm meaoiswiamia in Leipzig auftreten.

Foto: Ingo Pertramer

Vom roten Sargnagel-Signature-Hut bis zu Ottos Mops, der hier nicht kotzt, von Ernst Jandl: Die Autorin und Illustratorin Andrea Maria Dusl hat zum Österreich-Schwerpunkt in Leipzig ein – das ist wichtig! – unvollständiges Schaubild zur Österreichischen Literaturszene gezeichnet. Schaubild Literatur c: A. Dusl

Eröffnungsrede von Doron Rabinovici



Hier eine kleine Auswahl: Der Stand Österreichs mit seiner Gastlandbühne auf dem Leipziger Messegelände wird am 27. 4. um 12 Uhr mit einer Rede des Schriftstellers Doron Rabinovici und einer Performance von Attwenger eröffnet (Halle 4, Stand D201/E200). Gleich anschließend, ab 13 Uhr, gibt es ebenfalls auf der Gastlandbühne unter dem Titel "Liebe aus Österreich? Ja! Liebe aus Österreich" (mit Franz Josef Czernin, Valerie Fritsch und Andreas Unterweger) Lyrik zu hören.

Am Abend geht dann Daniela Strigls und Klaus Kastbergers berüchtigte Literaturshow "Roboter im Senf" über die Bühne des Ballsaals der Schau bühne Lindenfels (ab 19.30 mit den Gästen Der Nino aus Wien, Raphaela Edelbauer, Marie Gamillscheg). Am 28. 4. ab 19 Uhr lesen und diskutieren unter dem Titel "Die Wiener Gruppe und ihre Neffen" u. a. Gerhard Rühm, Monika Lichtenfeld, Rosa Pock, Ilse Kilic und Max Höfler in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig. Restlos ausgebucht ist die Veranstaltung "Gemischter Satz – Österreichische Kriminacht" moderiert von Thomas & Bernhard (ab 20 Uhr u. a. mit Bernhard Aichner, Thomas Raab, Manfred Rebhandl) im Café Grundmann. Am 29. 4. schließlich findet unter der Drohung "Werdet Österreicher!" im Ballsaal der Schaubühne Lindenfels (ab 21.30) in Form einer Gala die Verleihung eines von der Wiener Schule für Dichtung und meaoiswiamia" initiierten Literaturpreises statt, bei dem dazu ermuntert wurde, über die literarischen Klischees des "Österreichischen" herzuziehen (mit Grissemann & Stermann und Doris Plöschberger, Suhrkamp-Verlag).